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Giriş Tarihi: 9.11.2021 09:11

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 9 Kasım 2021 su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Peki Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 9 Kasım 2021 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı

Salı gününe ilişkin İSKİ tarafından su kesintisi programı güncel olarak duyuruldu. İlgili kurumda duyurulan güncel su kesintileri listesi ile şehir genelinde yaşanan ve yaşanacak olan planlı kesintiler önceden öğreniliyor. Bu sayede kesintinin ne zaman sona ereceğini öğrenen vatandaşlar İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek sorusuna da cevap alıyor. Peki Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 9 Kasım 2021 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.11.2021 08:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı
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