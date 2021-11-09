Sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

Salı gününe ilişkin İSKİ tarafından su kesintisi programı güncel olarak duyuruldu. İlgili kurumda duyurulan güncel su kesintileri listesi ile şehir genelinde yaşanan ve yaşanacak olan planlı kesintiler önceden öğreniliyor. Bu sayede kesintinin ne zaman sona ereceğini öğrenen vatandaşlar İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek sorusuna da cevap alıyor. Peki Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 9 Kasım 2021 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı