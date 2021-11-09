Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 9 Kasım 2021 Salı

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 9 Kasım 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 9 Kasım 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BİR KERE YAPILIRSA HATADIR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Bugün alacağın haberler seni tahmin ettiğinden daha çok sevindirecek. Bakımına daha fazla özen göstermek isteyip stilinde değişikliğe gidebilirsin.
Boğa: Açık fikirli oluşun bugün çıkmazda olan konularda sana kolaylık sağlayacak. İş arayışında olan bir Boğa burcuysan, daha önce başvuru yaptığın kurumdan olumlu dönüş alabilirsin.
İkizler: Gün senin için planladığın gibi başlamayabilir. Hiçbir şeyin gizli kalmadığına şahitlik ederken, bir süre önce arkadaşlığınızın sonlandığı kişilerin gerçek karakterlerini öğrenebilirsin.
Yengeç: Kontrolünün dışında gelişen olaylarla karşılaşacaksın. Kendi kurallarını net bir şekilde ortaya koyman, seni olduğundan daha sert birisi gibi gösterebilir.
Aslan: Bugün sorunlarına farklı bir bakış açısıyla bakabilir, hayatına yön vermek isteyebilirsin. Sağlığın konusundaki hassasiyetin artıyor. Sağlıklı diyet için profesyonel yardım almayı düşünebilirsin.
Başak: İş yerinde üzerinde çalıştığın projelerle ilgili ufak tefek aksiliklerle güne başlayabilirsin. Soğukkanlı ve çözüm odaklı olman, sorunların üstesinden gelmeni kolaylaştıracak.
Terazi: Hedeflerine ulaşmak için daha fazla mücadele etmen gerektiğinin farkına varıyorsun. Çalışma ortamındaki hırs ve rekabetin neden olduğu davranışlar karşısında, gardını alacaksın.
Akrep: Gün içerisinde memnuniyetsizlik yaşadığın konuları, konuşmalarına ve tavırlarına yansıtabilirsin. Fiziksel ve ruhsal anlamda değişim maratonuna girebilirsin.
Yay: Yoğun düşüncelerin zihnini kurcalarken, bu durum konuşmalarına da yansıyacak. Karşındaki kişilerle iletişiminde daha dikkatli olacak ve adımlarını daha dikkatli atacaksın.
Oğlak: İşlerinle alakalı kaygılı davranmak yerine sorunların üzerine gitmenin faydalarını bugün göreceksin. Beslenme düzeninin bozulmasının fiziksel anlamdaki etkilerini hissedeceksin.
Kova: Hayatının hâkimi olmak isteyeceğin bir gün. Özel yaşamındaki bazı değişiklikler, ilerleyen zamanlarda işinle ilgili ciddi kararlar almana neden olabilir.
Balık: Başarılarının karşılığını alacağın bir gündesin. Eğer çalışan bir Balık burcuysan, iş yerinde terfi haberi ile ödüllendirilebilirsin.
BİR KERE YAPILIRSA HATADIR
Doğru veya yanlış nedir? Düşündünüz ve herkesin söyleyebileceği cevaplar mı ürettiniz? Hayır. Çünkü doğru ve yanlışın evrensel cevapları olduğu kadar, kişiye indirgenebilen tanımlamaları da vardır, kısacası göreceli olduğu durumlar da olabilir. Peki, hata yapan bir kişinin tepkileri ona olan güveninizi etkiler mi? Hayatınıza aynı tonda devam edebilir misiniz?
"120 gün sürecek Venüs'ün Oğlak seyri, çevremizde kurduğumuz her türlü ilişkide ne beklediğimizi, nelerden hoşlanmadığımızı bir kez daha bize hatırlatırken doğru ve yanlış kavramını yeniden sorgulatacak."
Nedeni Neydi?
Sizinle her sırrını paylaşan bir kişi düşünün, bu kişi dostunuz, iş arkadaşınız ya da sevgiliniz olabilir. Sırrı paylaşırken sizinle olan iletişimi ve sizden sonra bu sırrı başka bir yerde duymanız fark etmeseniz de bu insana karşı düşüncelerinizin değişmesine yol açar. Unutmayın, iletişimde karşı taraftan önemli iletiler almak, aradaki güven bağını sıklaştırır. Ancak bu güven bağını zedeleyebilecek hatalara bir yere kadar müsaade edilir.
Bir Yerden Sonrası Kalbe Yük!
Güven bağı bir kere zedelendi mi telafisi de kolay olmuyor. Tabii tekrar iletişim halinde kalabilir, kırıldığınız kişiyle konuşmaya devam edebilirsiniz. Ama kuracağınız sohbet ortamı hanginize samimi gelecek? Gözlerinin içine baktığınız kişiye karşı olan kırgınlığını hangi davranış telafi edebilecek? Güven, kazanılması zor, kaybedilmesi de çok kolay bir duygudur.
Her Şey Karşılıklı
Yorgunuz. Var olma mücadelesi verdiğimiz yılların etkisi altındayız. Bu ve benzeri zor günleri atlatırken hep yanımızda birileri vardı. Bu kişiler yarın da yanımızda olmaya devam edecek ve aynı şekilde bizlerde yanlarında olmak için elimizden gelenin fazlasının yapacağız. Çünkü bir insan için en zor şey yalnız kalmaktır, birine güvenmektir. İletişimin sanal olduğu günleri yaşıyoruz. O yüzden de gerçekten güvendiğiniz, sevdiğiniz insanların gözünün içine bakarken, o samimiyeti hissedin. Siz hissedin ki karşınızdaki kişi de sizden ilham alsın. Unutmayın, her şey karşılıklı.