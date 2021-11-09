Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 9 Kasım 2021 Salı

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 9 Kasım 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 9 Kasım 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BİR KERE YAPILIRSA HATADIR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 9 KASIM 2021 SALI

Koç: Bugün alacağın haberler seni tahmin ettiğinden daha çok sevindirecek. Bakımına daha fazla özen göstermek isteyip stilinde değişikliğe gidebilirsin.

Boğa: Açık fikirli oluşun bugün çıkmazda olan konularda sana kolaylık sağlayacak. İş arayışında olan bir Boğa burcuysan, daha önce başvuru yaptığın kurumdan olumlu dönüş alabilirsin.

İkizler: Gün senin için planladığın gibi başlamayabilir. Hiçbir şeyin gizli kalmadığına şahitlik ederken, bir süre önce arkadaşlığınızın sonlandığı kişilerin gerçek karakterlerini öğrenebilirsin.

Yengeç: Kontrolünün dışında gelişen olaylarla karşılaşacaksın. Kendi kurallarını net bir şekilde ortaya koyman, seni olduğundan daha sert birisi gibi gösterebilir.