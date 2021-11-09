"VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ortaöğrenim burs başvuru işlemleri için tarihlerin bitmesinin ardından gözler yükseköğrenim burs başvurularına çevrilmişti. Yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Kasım 2021 tarihinde sona erecek. İşlemlerini tamamlayan adaylar ise "VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları bugün açıklanır mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte VGM burs başvuru işlemleri ve sonuçları!