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Giriş Tarihi: 9.11.2021 10:39 Son Güncelleme: 9.11.2021 10:39

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları bugün açıklanır mı?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları bugün açıklanır mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belli tarihlerde verilen ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları için kurum tarafından resmi açıklama yapılmıştı. 30 Ekim 2021 tarihinde sona eren ortaöğrenim burs başvuru işlemlerinin ardından şimdi yükseköğrenim burs başvuru işlemleri devam ediyor. İşlemlerini tamamlayan adaylar ise “VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları bugün açıklanır mı?” sorularına yanıt arıyor. İşte VGM burs sonuçları ve başvuru işlemlerine dair son bilgiler.

"VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ortaöğrenim burs başvuru işlemleri için tarihlerin bitmesinin ardından gözler yükseköğrenim burs başvurularına çevrilmişti. Yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Kasım 2021 tarihinde sona erecek. İşlemlerini tamamlayan adaylar ise "VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları bugün açıklanır mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte VGM burs başvuru işlemleri ve sonuçları!

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

VGM yükseköğrenim bursu başvurusu 15 Kasım tarihinde sona erecek. 2021 - 2022 eğitim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 01 – 15 Kasım 2021 tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle kabul ediliyor.

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VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

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VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları bugün açıklanır mı?
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