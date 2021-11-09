Yalancı yeni bölümde neler olacak? Deniz ikna çabasındadır!

Yalancı yeni bölüm bu akşam Show TV'de izleyiciyle buluşacak. Bu haftaki bölümü merakla bekleyenler fragmana kavuştu. Yeni bölümde Deniz, yeni kurbanın kimliğini bulmak ve onu konuşmaya ikna etmek için harekete geçer. İşte Yalancı dizisinde bu hafta yaşanacak olaylar…

YALANCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Deniz, yeni kurbanın kimliğini bulmak ve onu konuşmaya ikna etmek için harekete geçer.

Mehmet Emir, kendisine engel olmaya çalışan Deniz, Görkem ve Murat'ı atlatır. Hilal ile randevusuna gitmeyi başarır. Hilal kendisini bekleyen büyük tehlikeden habersizdir. Canan, Mehmet Emir'e duyduğu nefret yüzünden Mehmet Emir'in evine taş atmış ve kaçmıştır. Doruk, evlerine taş atan kişinin Deniz olduğunu düşünür. Bu durum Mehmet Emir ve Deniz'i bir kez daha yüz yüze getirir. Deniz bu olay vesilesi ile Mehmet Emir'in bir kurbanı daha olduğunu anlamış olur. Bu yeni kurban konuşursa Mehmet Emir'in bir yalancı olduğunu ortaya çıkaracak ve Mehmet Emir'i parmaklıklar ardına gönderebilecektir. Deniz, yeni kurbanın kimliğini bulmak ve onu konuşmaya ikna etmek için harekete geçer.