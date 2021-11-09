Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yalancı yeni bölümde neler olacak? Deniz ikna çabasındadır!
Giriş Tarihi: 9.11.2021 16:30

Yalancı yeni bölümde neler olacak? Deniz ikna çabasındadır!

Yalancı yeni bölümde neler olacak? Deniz ikna çabasındadır!

Show TV ekranlarında yayınlanan Yalancı yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci gibi oyuncuların rol aldığı dizide bu hafta Deniz, yeni kurbanın kimliğini bulmak ve onu konuşmaya ikna etmek için harekete geçer. Yeni bölümde heyecan dolu anlar yaşanacak. Peki Yalancı yeni bölümde neler olacak? İşte diziye dair bilgiler…

Yalancı yeni bölüm bu akşam Show TV'de izleyiciyle buluşacak. Bu haftaki bölümü merakla bekleyenler fragmana kavuştu. Yeni bölümde Deniz, yeni kurbanın kimliğini bulmak ve onu konuşmaya ikna etmek için harekete geçer. İşte Yalancı dizisinde bu hafta yaşanacak olaylar…

YALANCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Deniz, yeni kurbanın kimliğini bulmak ve onu konuşmaya ikna etmek için harekete geçer.

Mehmet Emir, kendisine engel olmaya çalışan Deniz, Görkem ve Murat'ı atlatır. Hilal ile randevusuna gitmeyi başarır. Hilal kendisini bekleyen büyük tehlikeden habersizdir. Canan, Mehmet Emir'e duyduğu nefret yüzünden Mehmet Emir'in evine taş atmış ve kaçmıştır. Doruk, evlerine taş atan kişinin Deniz olduğunu düşünür. Bu durum Mehmet Emir ve Deniz'i bir kez daha yüz yüze getirir. Deniz bu olay vesilesi ile Mehmet Emir'in bir kurbanı daha olduğunu anlamış olur. Bu yeni kurban konuşursa Mehmet Emir'in bir yalancı olduğunu ortaya çıkaracak ve Mehmet Emir'i parmaklıklar ardına gönderebilecektir. Deniz, yeni kurbanın kimliğini bulmak ve onu konuşmaya ikna etmek için harekete geçer.

EN ÇOK OKUNANLAR

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'ın son durumunu partneri Nur Tuğba Namlı açıkladı!
Murat Başoğlu'na 4 ayrı suçtan mahkeme ve ceza...
Son dakika: Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör eski Galatasaraylı mı olacak? Ali Koç'un kararı...
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası ne zaman çıkacak, son durum nedir, kimler faydalanacak? EYT yasası son dakika bugün!
Menderes planladı, Erdoğan gerçekleştirdi: Ilısu'da Türkiye kazandı, onlar kaybetti...
Son dakika: Vitor Pereira'nın geleceği geleceği belli oldu! Fenerbahçe'den Alex De Souza hamlesi...
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 8 Kasım 2021 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?
Merkez Bankası'ndan yeni hamle: O oranlar değişti! Karar Resmi Gazete'de
Ev alım-satımında yeni dönem başlıyor! Türkiye'de bir ilk olacak
Son dakika haberi | 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT açıklaması: Bakan Bilgin tarih verdi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Yalancı yeni bölümde neler olacak? Deniz ikna çabasındadır!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA