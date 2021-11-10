Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları ve sözleri 2021: Atatürk’ün ölüm yıl dönümü ile ilgili 10 Kasım mesajları ve en anlamlı sözleri
Giriş Tarihi: 10.11.2021 08:09 Son Güncelleme: 10.11.2021 08:09

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları ve sözleri 2021: Atatürk’ün ölüm yıl dönümü ile ilgili 10 Kasım mesajları ve en anlamlı sözleri

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları ve sözleri 2021: Atatürk’ün ölüm yıl dönümü ile ilgili 10 Kasım mesajları ve en anlamlı sözleri

Türk ulusunun ölümsüzlüğe uğurladığı Atatürk’ü Anma gününün yıldönümünde 10 Kasım mesajları ve sözleri araştırılıyor. Ömrünü Türkiye Cumhuriyeti için harcayan Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 senesinde aramızdan ayrıldı. Ulu önder Atatürk’ü saygı, özlem ve rahmetle 83. Yıl dönümünde anarken anlamlı, duygusal ve özel 10 Kasım mesajları, sözleri ve şiirleri hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. En anlamlı, duygu dolu, resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ile Gazi'yi anmak isteyenler bunu paylaşarak hissettirecek. İşte sosyal medya mecrasından sevdiklerinize gönderebileceğiniz en anlamlı, özel, resimli 10 Kasım mesajları, sözleri…

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları şu an itibariyle sosyal medya platformlarından gönderiliyor. Bundan tam 83 sene önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in aramızdan ayrılışı rahmetle anılırken 10 Kasım mesajları ve sözleri arayışı sürüyor. Bu kapsamda sabah.com.tr olarak bugünün anlam ve önemine özel en güzel, resimli, duygu yüklü, Atatürk fotoğraflı 10 Kasım mesajları ve sözleri içeriklerini bir araya derledik. İşte 2021 yılına ait 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları mesajları ve sözleri!

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü anmak ona duydukları özlem ve minneti paylaşmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden bu yöndeki araştırmalarına başladı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili mesajlar, sözler ve şiirler şöyle;

10 KASIM MESAJLARI

"10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk'ü daha iyi anlayarak yeniyorum."

"Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır."

"Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…"

"Atatürk, Türk Milleti' nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı."

"Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."

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"Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı."

"O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi."

"Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir."

"Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez."

10 KASIM SÖZLERİ

"Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır."

"Bu Türk milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye'nin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir."

"Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir şefi olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur."

"Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın."

"Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır."

"Rüzgâr ağırdan eser, her 10 Kasım sabahı, her bir yere savurur, sararmış yaprakları. Hüzünlenir milletim, her 10 Kasım sabahı, çiçeklerle donanır, Anıtkabir yolları. "

"Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür. "

"Büyük Atatürk! Tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir. "

"Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz. "

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10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları ve sözleri 2021: Atatürk’ün ölüm yıl dönümü ile ilgili 10 Kasım mesajları ve en anlamlı sözleri
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