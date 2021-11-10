17’lık Burak Bundeslıga’da

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen 17 yaşındaki Burak İnce, Almanya Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e transfer oldu. Merkez orta saha oyuncusu için Altınordu'nun 2 milyon Euro bonservis gelirielde edip, bir sonraki satıştan da en az yüzde 20 payalacağı öğrenildi. FIFA kuralları gereği 18 yaşına gireceği ocak ayında yurt dışında forma giyebilecek Burak İnce, devre arasında yuvadan uçacak. 2025 yılına kadar imzayı atan genç yıldız, "Bundesliga benim her zaman hayalimdi" dedi. Öte yandan Arminia Bielefeld'in, 19 yaşındaki forvet EnisDestan için de Altınordu ile el sıkıştığı, İzmir kulübüne bu transfer karşılığı 1 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay ödeyeceği öğrenildi.