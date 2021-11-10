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Giriş Tarihi: 10.11.2021

17’lık Burak Bundeslıga’da

17’lık Burak Bundeslıga’da
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen 17 yaşındaki Burak İnce, Almanya Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e transfer oldu. Merkez orta saha oyuncusu için Altınordu'nun 2 milyon Euro bonservis geliri elde edip, bir sonraki satıştan da en az yüzde 20 pay alacağı öğrenildi. FIFA kuralları gereği 18 yaşına gireceği ocak ayında yurt dışında forma giyebilecek Burak İnce, devre arasında yuvadan uçacak. 2025 yılına kadar imzayı atan genç yıldız, "Bundesliga benim her zaman hayalimdi" dedi. Öte yandan Arminia Bielefeld'in, 19 yaşındaki forvet Enis Destan için de Altınordu ile el sıkıştığı, İzmir kulübüne bu transfer karşılığı 1 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay ödeyeceği öğrenildi.

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17’lık Burak Bundeslıga’da
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