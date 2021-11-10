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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Asker gibi oynadığım için çok seviliyorum

YUNUS EMRE SEL
Asker gibi oynadığım için çok seviliyorum

Trabzonlular da Yunanlılar gibi… Birbirimize benziyoruz. Hatta aynıyız diyebilirim. Çok hareketli, çok enerjik ve çok çılgınız.. Kulübümüz ve taraftarlarımız için futbol oynuyorum. Tarif etmek gerekirse asker gibiyim. Bu yüzden çok seviliyorum

Trabzonspor'un dergisine röportaj veren Manolis Siopis, bir asker gibi çalıştığını, bu yüzden taraftarların kendisini çok sevdiğini söyledi. 27 yaşındaki Yunan ön liberonun açıklamaları şöyle: "Arkadaşlarım Türkiye'ye gelmeden önce bana hep ön yargıyla karışık yorumlar yapıyordu. Ancak burada fark ettim ki, çok fazla benziyoruz. Hatta aynıyız bile diyebilirim. Sezon başında Trabzon'a geldiğimde ise bunun kat kat fazlasını gördüm. Çünkü tamamen aynıyız. Trabzonsporlular da bizim gibi, Yunanlılar gibi. Çok hareketli, çok enerjik ve çok çılgınız."

SAMİMİYET VE SICAKLIĞI EN DERİNDEN HİSSETTİM
"Trabzon'a ilk adım attığım ve ilk maçımı oynadığım günden itibaren sevgi, samimiyet ve sıcaklığı en derinden hissettim. Benim bir oyun tarzım var, elbette ki ait olduğum kulübüm için mücadele ediyorum ancak taraftarımız için de oynuyorum. Bunu tarif etmek gerekirse asker gibiyim diyebilirim. O sebepten dolayı taraftarlar beni sever. Kulüpte en iyi anlaştığım isim Bakasetas ve Yusuf Sarı... Onlarla çok eğleniyoruz, çok şakalaşıyoruz. Takım arkadaşlarımızın hepsi genelde çok iyi, çok pozitif insanlar."

EŞİM BENİ BEĞENMEMIŞTİ
SİOPİS, Alanya'ya gitmeden yaklaşık 6 ay önce eşiyle bir berber salonunda tanıştıklarını söyledi. Yunan yıldız "O zaman Selanik'teydik ve eşim de oralıydı. İrini sürekli gittiğim bir berber salonunda çalışıyordu. İlk başta benden hoşlanmamıştı. Tanıştıktan sonra akşam yemeğine çıktık, beni tanıyınca düşünceleri değişti. Daha doğrusu Manolis'i tanımış oldu. Siopis benim futbolcu kimliğim, Manolis ise gerçek karakterim diyebilirim" şeklinde konuştu.

KOLBASTI ÇOK GÜZELDİ
F.BAHÇE maçının atmosferinin harika olduğunu belirten Siopis, "Galibiyetten sonra hep birlikte dans ettik. Ben kolbastıyı izlemiştim, Youtube'da 2010-11'den bir video var. Ceyhun orada oynuyordu. Statta 61 bin kişi vardı. Aynısını şimdi ben yaşadım, çok güzeldi" dedi.

İRİNİ: BURADA MUTLUYUM
SIOPIS'IN eşi İrini de Trabzon'un denizi, yeşili ve doğası ile büyük ve sempatik bir şehir olduğunu söyledi. İrini, "Burası Alanya'ya kıyasla daha farklı. Soğuk olmasını seviyorum, Güzel yemek yapan restoranlar var. Burada çok mutlu olduğumu söyleyebilirim" diye konuştu.

FAVORİSİ HAMSİ
Siopis, Yunanistan'da sık sık yediği hamsinin Trabzon'da çok daha lezzetli yapıldığını vurguladı.

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Asker gibi oynadığım için çok seviliyorum
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