Avusturya'da dünyaya gelen gurbetçi bir ailenin çocuğuydu. 2011 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. Samet Aybaba, Slaven Bilic, Şenol Güneş gibi teknik adamlarla çalıştı. Omzundan yaşadığı sakatlık kariyerinin en parlak döneminde ona kabusu yaşattı. Güler yüzü ve içtenliğiyle gönülleri kazanan Veli Kavlak, Sabah TV'ye konuk oldu.

Nasılsın neler yapıyorsun?

İyiyim ama maalesef sakatlığım devam ediyor ve onun çözümünü bulmaya çalışıyorum halen.

Çok uzun zamandır devam eden bir sakatlığın var ama sahalara dönmenin hayalini kurduğunu hep dil getiriyorsun. Şu an ne durumdasın? Hedeflerinin ve hayallerinin arasında futbola geri dönme arzusu devam ediyor mu?

Evet var, zaten onun için yıllardır çabalıyorum. Ameliyatlar ve fizik tedavilere sahalara dönebilmek için devam ettim. Şu an hala ufak bir umudum var ve kolay olmayacağını biliyorum. Çok zor bir süreç olacak ama bir kez daha elimden geleni yapıp sahalara dönmeye çalışacağım.

Şu an ne durumda tedavilerin? Kendini nasıl hissediyorsun?

Sakatlığıma yeni bir teşhis konuldu, nörolojik bir durum da var. Fizyoterapistim Haşim Ay ile beraber çalışıyorum, her gün ufak tefek aksamalar olsa bile ilerleme var. Çok yıpratıcı bir süreç ama ben yine de denemek istiyorum.

Kendini bu durum karşısında mental olarak nasıl hissediyorsun?

2015'te sakatlığımın nüks edip bir daha hiç futbol oynayamama ihtimalim ortaya çıktıktan sonra kafamda hep 'Acaba ne zaman dönebileceğim?' sorusu vardı. Geçirdiğim her ameliyattan sonra bu soru değişerek 'Acaba bir daha geri dönebilecek miyim?' olmaya başladı. Hiç şüphem yoktu, döneceğimden çok emindim ama geçirdiğim süreç beni çok yıpratmaya başladı. Bu soru değişikliği ben baya bir yıkıma uğrattı ama şu an bunu da kabul ettim ve devam edip dönmeye çalışacağım. Uğraşacağım bunun için çünkü 'Zor ama imkansız değil' dediler. Ben de bunun için elimden geleni yapmaya hazırım.