Peki Türkiye'de mi yapmak istersin yoksa Avusturya'da mı?

Daha pek düşünmedim. Zaten B lisansından sonra A'ya yükselmek için 6 ay pratik yapmamı istiyorlar, orada bu soruyu tekrar sorabilirsin! Ben 2015 yılında Beşiktaş'a imza atarken şu an bu durumda olabileceğimi hiç düşünmezdim ama oldu o yüzden her şey olabilir, yeni teklifler de gelebilir altyapıda antrenörlük yaparken. Plan yapmamaya karar verdim, hayırlısı neyse o olsun. Şu an geriye baktığımda bunlar gerçekten yaşandı mı diye soruyorum kendime, büyük travma yarattı bende.

Slaven Bilic, Samet Aybaba, Şenol Güneş gibi önemli isimlerle çalıştın. Kendine örnek aldığın bir teknik direktör var mı?

Hepsi birbirinden değerli hocalar onlardan çok şey öğrendim. Beni Beşiktaş'a asıl getiren hoca Tayfur Havutçuydu. Bilic ile ayrı bir iletişimimiz vardı. Yardımcı hocaları Avusturya kökenliydi, çok ortak arkadışımız vardı. Bilic dönemi en iyi performans gösterdiğim dönemdi.

Lazio ve Schalke 04'ten teklif aldın mı? West Ham United iddiaları da vardı...

Beşiktaş'ta feda dönemi vardı. Sürekli başka stadyumlarda oynadık. Kasımpaşa'da Konya'da Ankara'da oynadık. Baya bir çile çektik. O dönemde yaşananlara da ben yakından şahit olmuştum. Sözleşmemin bitmesine 6 ay kala teklifler geldi. Bonservisim elimde olacağı için birçok takım beni istedi.

Ben Beşiktaş'ta kalmak istedim. Vodafone Park vardı aklımda. Orada oynamak benim hayalimdi. Benim için öncelik her zaman Beşiktaştı. Beşiktaş ile ayrı bir gönül bağım var. Taraftar bu zamanlarda bile bana destek veriyor.

Türkiye'de futbol oynamanın atmosferi beni çok etkiledi. Bazı oyuncular Avrupa'da oynamak ister. Ben Avusturya milli takımında da oynadım ama buradaki atmosfer çok başka. Belki sadece Arjantin'de vardır buradaki futbol çoşkusu çok fazla.