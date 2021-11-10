Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? 10 Kasım’da kargolar saat kaça açık? Kargo çalışma saatleri 2021
Giriş Tarihi: 10.11.2021 10:31

Bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? 10 Kasım’da kargolar saat kaça açık? Kargo çalışma saatleri 2021

Bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? 10 Kasım’da kargolar saat kaça açık? Kargo çalışma saatleri 2021

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünün üzerinden 83 yıl geçti. Resmi tatillerde kamu kurum kuruluşları, okullar ve bazı işletmeler tatil oluyor. 10 Kasım tatil olarak takvimde yer almazken 10 Kasım bugün kargolar açık mı, kargolar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranıyor. Yurt içi kargo, PTT kargo, Aras kargo, MNG kargolar başta olmak diğer tüm kargoların açılış kapanış saatleri ise merak konusu oldu. Peki Bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? 10 Kasım’da kargolar saat kaça açık? Kargo çalışma saatleri 2021

Kargo çalışma saatleri bankada işleri olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü olması sebebiyle vatandaşlar kargoların açık olup olmayacağını araştırıyor. Resmi tatil tarihleri arasında 10 Kasım yer almadığı için kamu kurumlarının açık olacağı biliniyor. Peki Bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? 10 Kasım'da kargolar saat kaça açık? 2021 Kargo çalışma saatleri ve tüm detaylar…

10 KASIM'DA KARGOLAR AÇIK MI?

10 Kasım Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü olması sebebiyle kargo çalışanları ve kargoda işlemi bulunan müşteriler "10 Kasım'da kargolar açık mı?" sorularını yöneltti. 10 Kasım'ın resmi tatil olmaması sebebiyle kargolar 10 Kasım'da açık olacak ve kargocular işlemlerini gerçekleştirebilecek.

KARGOLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Kargo şubeleri sabah saat 08:30 ila 09:00 saatleri arasında hizmet veren firmalara göre farklılıklar gösteriyor. Kargo şubeleri akşam saat 18:00-18:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor.

BUGÜN 10 KASIM 2021 BANKALAR, KARGOLAR, OKULLAR AÇIK MI VE RESMİ DAİRELER TATİL Mİ?

2021 yılında 10 Kasım Çarşamba gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla bu yıl da 10 Kasım'da kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ve okullar faaliyetine devam edecek.

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Bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? 10 Kasım’da kargolar saat kaça açık? Kargo çalışma saatleri 2021
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