Kargo çalışma saatleri bankada işleri olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü olması sebebiyle vatandaşlar kargoların açık olup olmayacağını araştırıyor. Resmi tatil tarihleri arasında 10 Kasım yer almadığı için kamu kurumlarının açık olacağı biliniyor. Peki Bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? 10 Kasım'da kargolar saat kaça açık? 2021 Kargo çalışma saatleri ve tüm detaylar…
10 Kasım Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü olması sebebiyle kargo çalışanları ve kargoda işlemi bulunan müşteriler "10 Kasım'da kargolar açık mı?" sorularını yöneltti. 10 Kasım'ın resmi tatil olmaması sebebiyle kargolar 10 Kasım'da açık olacak ve kargocular işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Kargo şubeleri sabah saat 08:30 ila 09:00 saatleri arasında hizmet veren firmalara göre farklılıklar gösteriyor. Kargo şubeleri akşam saat 18:00-18:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor.
2021 yılında 10 Kasım Çarşamba gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla bu yıl da 10 Kasım'da kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ve okullar faaliyetine devam edecek.