Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bugün sağlık ocağı, eczane ve hastane açık mı? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü sağlık ocağı, hastane ve eczane çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 10.11.2021 10:36

Bugün sağlık ocağı, eczane ve hastane açık mı? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü sağlık ocağı, hastane ve eczane çalışma saatleri

Bugün sağlık ocağı, eczane ve hastane açık mı? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü sağlık ocağı, hastane ve eczane çalışma saatleri

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla sağlık ocağı, hastane ve eczane çalışma saatleri merak ediliyor. Bu kapsamda; “Bugün sağlık ocağı, eczane ve hastane açık mı?” sorularına yanıt aranıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83.yıl dönümü olan 10 Kasım bugün sağlık ocağı, eczane ve hastane açık mı ve çalışma saatleri nelerdir?

"Bugün sağlık ocağı, eczane ve hastane açık mı?" sorularına yanıt aranıyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla hastane, eczane, sağlık ocağı çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 10 Kasım'ın resmi tatiller arasında yer almaması nedeniyle kurumlar her zamanki çalışma saatlerinde mesailerine devam edecekler. İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü sağlık ocağı, hastane ve eczane çalışma saatleri

BUGÜN SAĞLIK OCAĞI, HASTANE VE ECZANELER AÇIK MI?

Bugün sağlık ocaklarının yerini alan aile sağlığı merkezleri, hastane ve eczaneler hizmet vermeye devam ediyor. 10 Kasım resmi tatiller arasında yer almadığı için kurumlar her zamanki saatlerinde çalışmaya devam edecekler.

Aile sağlığı merkezleri her gün saat genellikle 08:00- 08:30'dan itibaren hizmet vermeye başlıyorlar.

EN ÇOK OKUNANLAR

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları ve sözleri 2021! M.Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümüne özel en anlamlı ve resimli 10 Kasım mesajları ve sözleri!
Son dakika haberi: Xavi Hernandez gelir gelmez biletlerini kesti! Barcelona 6 yıldıza kulüp arıyor...
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı! Hakan Ural'ın son durumunu partneri Nur Tuğba Namlı açıkladı!
Son dakika: Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör eski Galatasaraylı mı olacak? Ali Koç'un kararı...
10 Kasım mesajları ve sözleri 2021: Anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili mesajlar ve en güzel sözler burada
Son dakika: Sözleşmesindeki o kritik madde ortaya çıktı! Fenerbahçe'de en büyük aday Farioli...
Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Malatya'da çöken iki katlı binayla ilgili açıklama: 3 gözaltı var
2022 Ocak emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR En düşük emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?
10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri: 2,3,4 ve 5 kıtalık İlkokul, lise ve ortaokul için 10 Kasım 2021 şiirleri burada
Merkez Bankası'ndan yeni hamle: O oranlar değişti! Karar Resmi Gazete'de
ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün sağlık ocağı, eczane ve hastane açık mı? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü sağlık ocağı, hastane ve eczane çalışma saatleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA