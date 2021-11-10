Bugün sağlık ocağı, eczane ve hastane açık mı? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü sağlık ocağı, hastane ve eczane çalışma saatleri

"Bugün sağlık ocağı, eczane ve hastane açık mı?" sorularına yanıt aranıyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla hastane, eczane, sağlık ocağı çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 10 Kasım'ın resmi tatiller arasında yer almaması nedeniyle kurumlar her zamanki çalışma saatlerinde mesailerine devam edecekler. İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü sağlık ocağı, hastane ve eczane çalışma saatleri
BUGÜN SAĞLIK OCAĞI, HASTANE VE ECZANELER AÇIK MI?
Bugün sağlık ocaklarının yerini alan aile sağlığı merkezleri, hastane ve eczaneler hizmet vermeye devam ediyor. 10 Kasım resmi tatiller arasında yer almadığı için kurumlar her zamanki saatlerinde çalışmaya devam edecekler.
Aile sağlığı merkezleri her gün saat genellikle 08:00- 08:30'dan itibaren hizmet vermeye başlıyorlar.