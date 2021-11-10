Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından yayınlanacak olan 2022 sınav takvimi merakla beklenirken KPSS 2022 tarihleri de araştırılıyor. KPSS ön lisans, ortaöğretim ve lisans tarihlerini öğrenmek isteyenler "2022 KPSS ne zaman? KPSS 2022 sınav takvimi belli oldu mu? KPSS ön lisans, lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri ÖSYM ile duyuruldu mu?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Konu ile ilgili detaylı bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.