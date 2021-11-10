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Giriş Tarihi: 10.11.2021 19:25 Son Güncelleme: 10.11.2021 19:33

Pep Guardiola'dan, eski öğrencisi Xavi'ye övgü dolu sözler! "Benim varisim olmak zorunda değil..."

Pep Guardiola’dan, eski öğrencisi Xavi’ye övgü dolu sözler! Benim varisim olmak zorunda değil...

Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde adeta bir tarih yazan İspanyol teknik adam Pep Guardiola, 2008/2012 yılları arasında oynattığı futbolla tarihin en iyi takımlarından birisini oluşturmuştu. Guardiola'nın o dönemde öğrencisi olan Xavi Hernandez, yıllar sonra Barcelona'nın teknik direktör koltuğuna oturdu. Xavi'nin İspanyol devine teknik direktör olarak dönmesinin ardından Guardiola, eski öğrencisine övgü dolu sözler kullandı.

Son yıllarda eski günlerini arayan takımların başında gelen Barcelona, eskiye bir dönüş gerçekleştirdi. Lionel Messi'nin ayrılması ve Ronald Koeman ile alınan kötü sonuçların ardından Katar'da başarılara ulaşan kulüp efsanesi Xavi'yi takımın başına getiren Barça, eski günlerini mumla arıyor.

Barcelona'nın bir diğer efsanesi olan Pep Guardiola, 2008 ve 2012 yılları arasında futbol tarihinin en üst düzey takımlarından birisini oluşturmuş ve hafızalara kazınan oyunuyla futbolseverlerin aklına girmişti.

Guardiola'nın Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde kadronun bir numaralı ismi olan Xavi Hernandez, yıllar sonra efsanesi olduğu kulübe teknik adam olarak geri döndü.

Xavi'nin geri dönüşüyle birlikte yeniden yükseliş dönemine girmesi beklenen Barcelona'da, Pep Guardiola'dan eski öğrencisine övgü dolu sözler geldi.

Guardiola, "Ben kimsenin varisi değildim. Xavi de benim varisim olmak zorunda değil. Joan Laporta ve yönetim kurulu Xavi'yi seçtiyse, bunun nedeni milyonlarca artı ve az sayıda eksi olması." diye konuştu.

Bir süredir Manchester City'i çalıştıran Guardiola, "Xavi kulübü tanıyor ve futbolu sevmesi ve bağlılığı nedeniyle pozitif enerji getirecek. O her zaman olayların olumlu tarafını görür. Özveri ve çabasıyla, kulübün durumunu iyileştireceğine eminim." ifadelerini kullandı.

Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde 3 kez La Liga şampiyonu olan Guardiola, 2 kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu.

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Pep Guardiola'dan, eski öğrencisi Xavi'ye övgü dolu sözler! "Benim varisim olmak zorunda değil..."
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