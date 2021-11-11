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Giriş Tarihi: 11.11.2021 07:07

10 Kasım Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi birinci? İşte reyting birincisi!

10 Kasım Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi birinci? İşte reyting birincisi!

Dün akşam ekranlara gelen Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Ada Masalı gibi diziler, MasterChef gibi programlar ve yerli filmler arasında en çok izlenenin kim olduğu merak ediliyor. 10 Kasım Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arayan izleyiciler, Çarşamba dizileri arasında hangisinin birinci olduğunu araştırıyor. Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi birinci? İşte, Total, AB, 20+ABC 1 Grubunda reyting birincisi olan yapım!

Televizyon izleyicileri, dünün reyting sonuçları ile hangi dizi birinci diye merak ediyor. Reyting rekortmeni Kuruluş Osman dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyiciyi ekranlara kilitlemeyi başardı. Sadakatsiz, Ada Masalı, MasterChef gibi iddialı programların yer aldığı TV yayın akışında, Mucize Aşk, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu gibi filmler de izleyicinin beğenisine sunuldu. Total, AB, 20+ABC 1 sıralamasında yarışı kimin kazandığını merak edenler, 10 Kasım Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı diye araştırıyor. İşte dünün reyting sonuçları ve merak edilenlerin yanıtı!

10 KASIM ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçlarının saat 10:00'dan sonra açıklanması bekleniyor. Detaylar geldiğinde haberimizde olacak.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Kuruluş Osman özet aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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10 Kasım Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi birinci? İşte reyting birincisi!
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