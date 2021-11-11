10 Kasım Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi birinci? İşte reyting birincisi!

Televizyon izleyicileri, dünün reyting sonuçları ile hangi dizi birinci diye merak ediyor. Reyting rekortmeni Kuruluş Osman dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyiciyi ekranlara kilitlemeyi başardı. Sadakatsiz, Ada Masalı, MasterChef gibi iddialı programların yer aldığı TV yayın akışında, Mucize Aşk, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu gibi filmler de izleyicinin beğenisine sunuldu. Total, AB, 20+ABC 1 sıralamasında yarışı kimin kazandığını merak edenler, 10 Kasım Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı diye araştırıyor. İşte dünün reyting sonuçları ve merak edilenlerin yanıtı!

10 KASIM ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçlarının saat 10:00'dan sonra açıklanması bekleniyor. Detaylar geldiğinde haberimizde olacak.