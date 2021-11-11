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Giriş Tarihi: 11.11.2021 20:14 Son Güncelleme: 11.11.2021 20:32

A Milli Takım'da Cebelitarık maçı hazırlıkları sürüyor! Dikkat çeken yöntem...

DHA
A Milli Takım’da Cebelitarık maçı hazırlıkları sürüyor! Dikkat çeken yöntem...

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul’da konuk edeceği Cebelitarık maçının hazırlıklarını, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, hücum varyasyonları üzerinde durulan ikinci bölümün ardından ter idmanı ile son buldu.

Antrenmana tedavisine devam edilen Cengiz Ünder ve baldırında sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür katılmadı.

Kaleci antrenörü Michael Rechner'ın bugünkü çalışma programının bir bölümünü kalecilerin görüş açısını daraltan özel gözlüklerin kullanıldığı yan top çalışmasına ayırdığı belirtildi.

A Milli Takım, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Cebelitarık maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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A Milli Takım'da Cebelitarık maçı hazırlıkları sürüyor! Dikkat çeken yöntem...
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