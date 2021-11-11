Yeni yıla haftalar kala vatandaşlar asgari ücret zammı ile yaşanacak artışı ve güncel rakamları merak ediyor. Çalışma Bakanı'nın asgari ücretlerden alınan verginin azaltılacağını beyan etmesi de çalışanları heyecanlandırırken, Yeni asgari ücret 2022 ne kadar olacak, belli oldu mu sorusu yanıt arıyor. Brüt – net AGİ hariç – dahil 2022 asgari ücret zammı yüzde kaç olacak, artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte komisyonun toplanacağı ve açıklama yapacağı tarih, artış oranı ve zam beklentileri ve merak edilenlerin yanıtı.

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, 2022 asgari ücret zammı ne kadar olur sorusunu yanıtladı. Asgari ücrette beklentinin 3500-4000 TL arasında olduğunu aktaran Güngör, "Hükümetin de bu yönde bir tavrı var. Geçen sene yüzde 21.56'lık bir artış vardı. Buna göre hesaplayınca aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor. Vatandaşın tahminlerinin gerçeklik payı yüksek. Vatandaşı enflasyonun altında ezdirmemek için büyük bir beklenti oluştu. İşverenler de bunu kabul etti." dedi.