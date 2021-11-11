Yeni yıla haftalar kala vatandaşlar asgari ücret zammı ile yaşanacak artışı ve güncel rakamları merak ediyor. Çalışma Bakanı'nın asgari ücretlerden alınan verginin azaltılacağını beyan etmesi de çalışanları heyecanlandırırken, Yeni asgari ücret 2022 ne kadar olacak, belli oldu mu sorusu yanıt arıyor. Brüt – net AGİ hariç – dahil 2022 asgari ücret zammı yüzde kaç olacak, artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte komisyonun toplanacağı ve açıklama yapacağı tarih, artış oranı ve zam beklentileri ve merak edilenlerin yanıtı.
2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, 2022 asgari ücret zammı ne kadar olur sorusunu yanıtladı. Asgari ücrette beklentinin 3500-4000 TL arasında olduğunu aktaran Güngör, "Hükümetin de bu yönde bir tavrı var. Geçen sene yüzde 21.56'lık bir artış vardı. Buna göre hesaplayınca aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor. Vatandaşın tahminlerinin gerçeklik payı yüksek. Vatandaşı enflasyonun altında ezdirmemek için büyük bir beklenti oluştu. İşverenler de bunu kabul etti." dedi.
ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.
ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?
Bakan Bilgin, asgari ücretin belirlenmesine yönelik kapsamlı bir kamuoyu çalışmasının yapılacağını belirterek, "Aralık'ta Asgari Ücret Komisyonu toplanacak. Anket ve araştırma sonuçları daha öncesinde elimizde olacak. Sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız. Bunu, bizim de içinde olduğumuz komisyon açıklayacak." ifadelerini kullandı.
2022 YILINDA TAHMİNİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Geçen yıl yüzde 21 zam yapılmıştı. Bu yıl bu oranın aşılması bekleniyor fakat bu rakamın altında kalınması ve yüzde 20 zam yapılması durumunda asgari ücret net 3 bin 390 lira olacak.
Yüzde 22 zam yapılması durumunda da gelecek yıl brüt asgari ücret 4.364,50 liraya, net asgari ücret ise 3.447.50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz.
NUMAN KURTULMUŞ'TAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, çalışanların dört gözle beklediği asgari ücret zammı hakkında, "Asgari ücrette emekçilerimizin beklentilerini karşılayacak, milletimizin tamamının da 'tamam bu hakkaniyete uygun' diyeceği fevkalade önemli bir gelişmeyi ortaya koyacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
GEÇEN YIL ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILDI?
ASGARİ ÜCRET 2021'DE NET 501 TL, BRÜT 634 TL YÜKSELDİ
Yani 2020 yılında yüzde 14,6 olarak gerçekleşen enflasyon sonrası asgari ücret 2021, yüzde 21.56 oranında yükseliş yaşayarak brüt 3.577,50 TL'ye yükselmiş oldu. Asgari ücret 2021 net olarak ise 2.825,90 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücret 2021, net olarak 501 TL, brüt olarak 634 TL artış yaşadı.
1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece, önceki yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmişti.