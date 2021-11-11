Aston Villa teknik direktörlük görevine Steven Gerrard’ı getirdi!

Aston Villa, teknik direktörlük görevi için Steven Gerrard ile anlaştığını duyurdu. İngiliz teknik adam, Glasgow Rangers ile 2024 yılına kadar olan sözleşmesini feshederek Premier Lig'e geri dönmüş oldu.
GEÇEN SEZON RANGERS'I NAMAĞLUP ŞAMPİYON YAPTI
İngiltere'de uzun yıllar Liverpool forması giyen birçok başarıya ulaşan efsane orta saha Steven Gerrard, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe adımını attı. Liverpool altyapılarında görev aldıktan sonra İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'ın başına geçen İngiliz çalıştırıcı, geçtiğimiz sezonu namağlup şampiyon tamamlamıştı.
Kariyerinde ilk kez bir Premier Lig takımını çalıştıracak olan Steven Gerrard: "Aston Villa, İngiliz futbolunda harika bir geçmişe ve kültüre sahip. Bu kulübün teknik direktörü olmaktan büyük gurur duyuyorum." açıklamasını yaptı.