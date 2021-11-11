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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Aytaç, ara dönemde yolcu

Aytaç, ara dönemde yolcu
Sezon başında Kasımpaşa'dan bedavaya Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara, haftalardır 21 kişilik maç kadrosuna giremiyor. İsmi UEFA listesine eklenmediği için Avrupa Ligi'nde de forma giyemeyen 28 yaşındaki orta saha, devre arasında sarı-kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanıyor. Aytaç'ı eski kulübü Yeni Malatyaspor dışında Adana Demirspor da listesine aldı. Düzenli forma giyebilmek isteyen oyuncunun ocak ayında gelecek teklife göre kiralık ya da bonservisiyle gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

UEFA'DAN G.SARAY'A SEYİRCİ CEZASI GELDİ
SARAY, Fransız ekibi Marsilya ile deplasmanda oynadığı ve golsüz berabere kaldığı Avrupa Ligi maçındaki tribün olayları nedeniyle UEFA'dan 2 deplasman maçına seyircisiz çıkma cezası aldı. Cimbom'a ayrıca 50 bin EURO para cezası da kesildi. Sarıkırmızılı futbolseverler, Lazio deplasmanı ile turu geçmesi halinde bir sondaki dış sahada tribünde olamayacak

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Aytaç, ara dönemde yolcu
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