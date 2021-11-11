Belgü’den seçim çağrısı!

SON seçimde başkan adayı olan Hulusi Belgü'den Ali Koç'a eleştiri ve çağrı geldi: "Koç'a olan inancımızdan, sevgimizden, her yenilgidehepimiz suçu futbolculara,teknik heyete ve daha daönemlisi TFF ve MHK'yeyükledik. Oysa karşımızda dev gibi bir gerçek duruyor; o da bu kurumlarla ilişkileri yönetecek ve yönlendirecek olan Sayın Başkan'dır. Maddi olarak büyük destekler veren Sayın Başkan'dan artık hepimizliderlik bekliyoruz. Sayın Başkan'ın yapması gereken, seçiminin arkasında durup bu sezon şampiyonluğun kazanılmaması hâlinde Seçimli Genel Kurul'a gideceğini açıklamasıdır."