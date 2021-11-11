Beşiktaş’a transferleri son dakikada iptal olmuştu! Hulk ve Diego Costa Brezilya’da döktürüyor

Brezilyalı golcü de ülkesine geri döndü. Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş ile görüşen ve Atletico Mineiro'ya imza atan Hulk da takımını taşımaya devam ediyor.
SON MAÇTA İKİSİ DE GOL ATTI!
Atletico Mineiro'nun Corinthians ile oynadığı son karşılaşmada hem Hulk hem de Diego Costa gol attı!
HULK'TAN MÜTHİŞ PERFORMANS!
Beşiktaş'a transferi son anda iptal olan Hulk, bu sezon Brezilya Serie A'da oynadığı 29 maçta 12 gol atarken 7 de asist yaptı.
Beşiktaş, Diego Costa yerine sezon başında Belçikalı golcü Batshuayi'yi kadrosuna katmıştı. Şimdiye dek istenilen performansı gösteremeyen Batshuayi'nin bonservisi ise Chelsea'de.
DİEGO COSTA'DAN 4 GOL!
Hulk ile birlikte Atletico Mineiro'yu taşıyan Diego Costa, bu sezon 10 lig maçında 4 gol attı.
Hulk daha önce Porto, Zenit, Shanghai Port, Tokyo Berdy gibi takımlarda forma giymişti.
Diego Costa ise Real Valladolid, Braga, Atletico Madrid ve Chelsea gibi takımlarda ter döktü.