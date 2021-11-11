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Giriş Tarihi: 11.11.2021 15:02 Son Güncelleme: 11.11.2021 15:16

Beşiktaş'a transferleri son dakikada iptal olmuştu! Hulk ve Diego Costa Brezilya'da döktürüyor

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Beşiktaş’a transferleri son dakikada iptal olmuştu! Hulk ve Diego Costa Brezilya’da döktürüyor

Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'ın kapısından dönen Hulk ve bu yaz forvet arayan siyah beyazlıların bir numaralı hedefi olan Diego Costa, Brezilya'da muhteşem bir performans ortaya koyuyor. Atletico Mineiro, son 24 maçta sadece iki kez mağlup oldu. Mineiro'nun Corinthians'ı 3-0 mağlup ettiği maçta hem Hulk hem Diego Costa gol attı!

Beşiktaş adına kaçan balık büyük oldu! Vincent Aboubakar'ın ayrılmasından sonra forvet arayan Beşiktaş, önce Luuk de Jong daha sonra da Diego Costa ile görüştü. Diego Costa'nın transfer sürecinde ekonomik şartlar ön plana çıktı. Beşiktaş daha sonra bu transferden vazgeçti.

Brezilyalı golcü de ülkesine geri döndü. Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş ile görüşen ve Atletico Mineiro'ya imza atan Hulk da takımını taşımaya devam ediyor.

SON MAÇTA İKİSİ DE GOL ATTI!

Atletico Mineiro'nun Corinthians ile oynadığı son karşılaşmada hem Hulk hem de Diego Costa gol attı!

HULK'TAN MÜTHİŞ PERFORMANS!

Beşiktaş'a transferi son anda iptal olan Hulk, bu sezon Brezilya Serie A'da oynadığı 29 maçta 12 gol atarken 7 de asist yaptı.

Beşiktaş, Diego Costa yerine sezon başında Belçikalı golcü Batshuayi'yi kadrosuna katmıştı. Şimdiye dek istenilen performansı gösteremeyen Batshuayi'nin bonservisi ise Chelsea'de.

DİEGO COSTA'DAN 4 GOL!

Hulk ile birlikte Atletico Mineiro'yu taşıyan Diego Costa, bu sezon 10 lig maçında 4 gol attı.

Hulk daha önce Porto, Zenit, Shanghai Port, Tokyo Berdy gibi takımlarda forma giymişti.

Diego Costa ise Real Valladolid, Braga, Atletico Madrid ve Chelsea gibi takımlarda ter döktü.

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Beşiktaş'a transferleri son dakikada iptal olmuştu! Hulk ve Diego Costa Brezilya'da döktürüyor
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