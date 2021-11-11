Çetin görev!

Altay’ın sakatlığı ile eldivenleri alan Berke, bel ağrısı çekiyor. Öyle ki Ümit Milli Takım kadrosundan bile çıkarıldı. 21 Kasım’daki maça yetişemezse zorlu görev 18 yaşındaki Ertuğrul Çetin’in olacak
Fenerbahçe bir yandan hoca belirsizliği yaşarken diğer yandan kalesinde büyük sıkıntı çekiyor. Sarı-lacivertlilerde 21 Kasım'daki Galatasaray derbisi öncesi Berke Özerseferberliği ilan edildi. Bel ağrıları nedeniyle Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarılan 21 yaşındaki eldiven, Samandıra'dayoğun tedavi programınaalındı. Berke'nin bel ağrılarının minimum seviyeye çekilerek Galatasaray mücadelesinde hazır hale getirilmesi bekleniyor.
Ç.RİZELİ TARIK'IN KUZENİ
Berke'nin maça yetişememesi durumunda ise kaleyi Fenerbahçe altyapısından Osman Ertuğrul Çetin koruyacak. 21 Nisan2003 doğumlu Ertuğrul,geçen sezon nisanayında A Takım'a yükseldi. U19 takımında gösterdiği performansla dikkat çeken kaleci şu anda Çaykur Rize forması giyen kaleci Tarık Çetin'in de kuzeni... Öte yandan omzundan ameliyat olan Altay Bayındır'ın tedavisidevam ediyor. Geri dönüştarihi mart ayı olarak öngörülüyor.
7 AY ÖNCE PROFESYONEL OLDU
Milliformayı U15 (3), seviyesinden itibaren giymeye başlayan Ertuğrul, U16 (6), U17 (5) ve U19 (3) olmaküzere 17 kez şans buldu. 2018 yılında F.Bahçe altyapısında futbola başlayan genç eldiven 2020'de Altınordu'ya gitti. 2021'de yeniden F.Bahçe U19 takımına döndü ve 1 Nisan 2021'de profesyonel oldu.Sözleşmesi 2023 yılında bitecek. U19 takım kariyerinde 24 maça çıkıp 39 gol yedi. 4 kez kalesini gole kapattı.
BERKE ÖZER Süper Lig'de Alanya (90), Konya (18) ve Kayseri (90) maçlarında 198 dakika süre alan Berke 4 gol yedi. Avrupa Ligi'nde forma giydiği Antwerp karşılaşmasında kalesini gole kapattı.