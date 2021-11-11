Derek Chisora'dan Tyson Fury'e dövüş çağrısı! "Artık zaman geldi..."

Ancak, baharda tekrar bir araya geldiklerinde Anthony Joshua'nın Ukraynalı deha karşısında rövanş intikamı alacağı konusunda ısrar ediyor. Dillian Whyte şunları söyledi: "Harika bir mücadele olacak ve umarım tekrar İngiltere'de olur. Şu anda Oleksandr sadece kemerleri sıcak bir şekilde ellerinde tutuyor, bunun için endişelenmemize gerek yok. Onları geri alacağız."