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Giriş Tarihi: 11.11.2021 11:11 Son Güncelleme: 11.11.2021 11:44

Derek Chisora'dan Tyson Fury'e dövüş çağrısı! "Artık zaman geldi..."

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Derek Chisora’dan Tyson Fury’e dövüş çağrısı! Artık zaman geldi...

Ünlü boksör Derek Chisora, yakın arkadaşı olan WBC ağır sıklet şampiyonu Tyson Fury'e dövüş çağrısında bulundu. Eski dostuna seslenen Chisora, Fury'nin Dillan Whyt'e karşı Birleşik Krallık'ta geç kalınmış olan bir dövüşe çağırmasını talep etti. Yapılan bu çağrı sonrası gözler Fury'nin vereceği cevaba çevrildi.

Derek Chisora, eski dostu Tyson Fury'yi Dillian Whyte'a Birleşik Krallık'taki gecikmiş dünya şampiyonluğu karşılaşması için çağrıda bulundu. Chisora, bu dövüşün Birleşik Krallık'ta yapılması gerektiğini ifade etti.

37 yaşındaki Chisora, daha önce hem Whyte'a hem de Tyson Fury'e kaybetti, ancak dev WBC şampiyonunun yakın bir arkadaşı olmaya devam ediyor.

FURY'NİN TEK RAKİBİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

33 yaşındaki Dillian Whyte, 33 yaşındaki Tyson Fury'nin ikonik yeşil ve altın ağır sıklet kemerinin tek rakibi olarak görülüyor. Chisora, 2018'den beri İngiltere'de boks yapmayan arkadaşının, bu maçın yapılması söz konusu olduğunda bunun İngiltere'de gerçekleşmesini umuyor.

Dillian Whyte şunları söyledi: "Mücadele Manchester veya Wembley'de olmalı. İngiliz hayranların Tyson Fury'i (Çingene Kralı) İngiltere'de görmelerinin zamanı geldi ve içimizden birine karşı bir savunma olacağı gerçeği, onu büyük bir savaş haline getirmeli."

JOSHUA'NIN DA YAKIN ARKADAŞI

Çok saygı duyulan Chisora, aynı zamanda Anthony Joshua'nın çevresinin güvenilir bir üyesi ve ara sıra fikir tartışması yaptığı partneridir.

İkili, AJ'nin Eylül ayında WBA, IBF ve WBO dünya unvanlarını Oleksandr Usyk'e karşı kaybetmesini tartıştı. Ancak Chisora'nın tüm tavsiyeleri, AJ'nin kemerlerine tutunmasına yardımcı olmadı.

Ancak, baharda tekrar bir araya geldiklerinde Anthony Joshua'nın Ukraynalı deha karşısında rövanş intikamı alacağı konusunda ısrar ediyor. Dillian Whyte şunları söyledi: "Harika bir mücadele olacak ve umarım tekrar İngiltere'de olur. Şu anda Oleksandr sadece kemerleri sıcak bir şekilde ellerinde tutuyor, bunun için endişelenmemize gerek yok. Onları geri alacağız."

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Derek Chisora'dan Tyson Fury'e dövüş çağrısı! "Artık zaman geldi..."
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