Dolar ne kadar oldu, bugün dolar döviz kuru ne kadar sorusuna sabah saatleri itibariyle yanıt aranıyor. Son günlerde anlık iniş çıkışı grafiği gözlemlenen dolara yatırım yapmak isteyenler canlı rakamları merak ediyor. Özellikle düzensiz bir yükselme ve düşüş içerisinde olması nedeniyle son dönemde en çok aratılan soru 'dolar bugün ne kadar' oldu. İşte 11 Kasım 2021 canlı dolar fiyatları son dakika