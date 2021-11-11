Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dolar fiyatları ne kadar, kaç TL? 11 Kasım 2021 bugün Dolar döviz kuru ne kadar? İşte canlı son durum
Giriş Tarihi: 11.11.2021 13:25 Son Güncelleme: 11.11.2021 13:26

Dolar fiyatları ne kadar, kaç TL? 11 Kasım 2021 bugün Dolar döviz kuru ne kadar? İşte canlı son durum

Dolar fiyatları ne kadar, kaç TL? 11 Kasım 2021 bugün Dolar döviz kuru ne kadar? İşte canlı son durum

Haftanın dördüncü işlem gününde dolar döviz kuru son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta inişli çıkışlı bir hareket izleyen ve bu hafta da söz konusu seyrini koruyan Dolar kurunun hafta ortası kaç paradan işlem gördüğü merak ediliyor. Son olarak dolar alış 9,9397  liradan işlem görürken satış 9,9450 TL’den güne başladı. Buna göre; Dolar ne kadar oldu? 11 Kasım bugün Dolar döviz kuru ne kadar, kaç TL? Canlı döviz kuru dolar fiyatı son dakika hareketliliği!

Dolar ne kadar oldu, bugün dolar döviz kuru ne kadar sorusuna sabah saatleri itibariyle yanıt aranıyor. Son günlerde anlık iniş çıkışı grafiği gözlemlenen dolara yatırım yapmak isteyenler canlı rakamları merak ediyor. Özellikle düzensiz bir yükselme ve düşüş içerisinde olması nedeniyle son dönemde en çok aratılan soru 'dolar bugün ne kadar' oldu. İşte 11 Kasım 2021 canlı dolar fiyatları son dakika

DOLAR FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Hafta başında yükselişe geçen dolar 9,9392'e kadar yükselmesi sonrasında yeniden hareketlendi. Dolar/TL, haftanın dördüncü işlem gününde 9,9392 civarında işlem görüyor.

11 KASIM 2021 BUGÜN EURO NE KADAR?

ALIŞ: 9,9397

SATIŞ: 9,9450

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Dolar fiyatları ne kadar, kaç TL? 11 Kasım 2021 bugün Dolar döviz kuru ne kadar? İşte canlı son durum
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