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Giriş Tarihi: 11.11.2021 15:22 Son Güncelleme: 11.11.2021 15:59

Galatasaray'a yeni sponsor! "Başarılı olmak istiyoruz"

İHA
Galatasaray’a yeni sponsor! Başarılı olmak istiyoruz

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp, Kadın Futbol Takımı’nda başarılı olmak istediklerini belirterek, "Yeni aldığım bilgiye göre ligler aralık ayının ortası gibi başlayacak. Önümüzde aşağı yukarı 1 ayımız daha var. Tam hazır olarak ligde başarılı olacak bir kadro ile bulunacağız. Hedefimiz o" dedi.

Galatasaray Kulübü, kadın futbol takımının forma sırt reklamı için Tunç Holding ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza törenine, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp, Tunç Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan, sarı-kırmızılı kadın futbol takımının teknik heyet ve oyuncuları katıldı.

Galatasaray Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'in de takip ettiği törende konuşan Ali Polat Bengiserp, kulüpte kadın futbol takımını kurmanın en önemli projelerinden biri olduğunu dile getirerek, "Seçim sonrası başkanın da talimatlarıyla çalışmalara başlandı. Ağustos ayının başında karar alındı ve yürürlüğe girdi. Takımımız Nurcan Çelik hocamızın nezaretinde çalışmalarına devam ediyor. Oluşum bitti. Takımımız, Süper Lig'de mücadele edecek. Maçlarımızı Küçükçekmece'deki Kemal Aktaş Stadı'nda oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Tunç Holding ile bu sene dördüncü sponsorluk anlaşmasını yaptıklarını aktaran Bengiserp, "Çok önemli bir destek. Ben Tunç Holding'e özellikle teşekkür ediyorum. Bütün Galatasaraylıların, Tunç Holding'i ve sevgili Dinçer Azaphan'ı örnek almalarını umuyorum. Çünkü bu destekler bize çok güç veriyor." diye konuştu.

"BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ"
Kadın Futbol Takımı'nın hedefleriyle ilgili konuşan Ali Polat Bengiserp, "Başarılı olmak istiyoruz. İlk senemiz. İlk sene kolay değildir. Hocamız teknik detayları paylaşır. Takım yapılanmamız tamamlanıyor. Muhakkak eksiklerimiz vardır. Onları da zaman içinde tamamlayacağız. Yeni aldığım bilgiye göre ligler aralık ayının ortası gibi başlayacak. Önümüzde aşağı yukarı 1 ayımız daha var. Tam hazır olarak ligde başarılı olacak bir kadro ile bulunacağız. Hedefimiz o" şeklinde konuştu.

Dinçer Azaphan da Tunç Holding olarak her zaman Galatasaray Kulübünün yanında olduklarını belirterek, "Tunç Holding logosunun Galatasaray ile yan yana olmasından gurur ve şeref duyuyorum. Bu seneki dördüncü sponsorluk anlaşmamız oldu. İnşallah devamı gelecek. Kulübüm nasıl emrederse bana ve şirketime ben o yolda ilerlemeye devam edeceğim. Bugün kadın takımımıza nasip oldu. Yarın belki başka takıma nasip olur. Biz hepsine talibiz. Başkanımız, yönetimimiz, hocam uygun görürse ben her zaman onların yanındayım." değerlendirmesinde bulundu.

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Galatasaray'a yeni sponsor! "Başarılı olmak istiyoruz"
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