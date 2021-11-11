Galatasaray'a yeni sponsor! "Başarılı olmak istiyoruz"

Galatasaray Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'in de takip ettiği törende konuşan Ali Polat Bengiserp, kulüpte kadın futbol takımını kurmanın en önemli projelerinden biri olduğunu dile getirerek, "Seçim sonrası başkanın da talimatlarıyla çalışmalara başlandı. Ağustos ayının başında karar alındı ve yürürlüğe girdi. Takımımız Nurcan Çelik hocamızın nezaretinde çalışmalarına devam ediyor. Oluşum bitti. Takımımız, Süper Lig'de mücadele edecek. Maçlarımızı Küçükçekmece'deki Kemal Aktaş Stadı'nda oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Tunç Holding ile bu sene dördüncü sponsorluk anlaşmasını yaptıklarını aktaran Bengiserp, "Çok önemli bir destek. Ben Tunç Holding'e özellikle teşekkür ediyorum. Bütün Galatasaraylıların, Tunç Holding'i ve sevgili Dinçer Azaphan'ı örnek almalarını umuyorum. Çünkü bu destekler bize çok güç veriyor." diye konuştu.