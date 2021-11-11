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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Gedson Fernandes 2-3 milyona bitebilir’

‘Gedson Fernandes 2-3 milyona bitebilir’

Menajer Ahmet Bulut, Portekizli yıldızın Galatasaray’a yakın olduğunu söylerken, bu transferin 2-3 milyon Euro’ya bitebileceğini belirtti

Galatasaray'ın ısrarla istediği ve kulübü Benfica'da yeni sözleşmeyi kabul etmeyince kadro dışı bırakılan Gedson Fernandes ile ilgili, menajer Ahmet Bulut'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Geçen sezonun yarısını kiralık olarak sarı-kırmızılı ekipte geçiren 22 yaşındaki Portekizli orta sahanın son durumunu anlatan Bulut, "Gedson büyük ihtimalle devre arasında Benfica'dan ayrılacak. Türkiye'de oynamak istiyor. Burada çok mutluydu. Kulübü son güne kadar bekledi ve maalesef vermedi. Hocası da oynatmadı. 1.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Devre arasında satmaları lazım para kazanmak için. Haberlerde çıkan rakamlar değişebilir. Kime göre, neye göre 8 milyon Euro. Belki 2-3 milyona bitecek. Ne kadar az olursa o kadar iyi" diye konuştu.

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‘Gedson Fernandes 2-3 milyona bitebilir’
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