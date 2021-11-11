‘Gedson Fernandes 2-3 milyona bitebilir’

Menajer Ahmet Bulut, Portekizli yıldızın Galatasaray’a yakın olduğunu söylerken, bu transferin 2-3 milyon Euro’ya bitebileceğini belirtti
Galatasaray'ın ısrarla istediği ve kulübü Benfica'da yeni sözleşmeyi kabul etmeyince kadro dışı bırakılan Gedson Fernandes ile ilgili, menajer Ahmet Bulut'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Geçen sezonun yarısını kiralık olarak sarı-kırmızılı ekipte geçiren 22 yaşındaki Portekizli orta sahanın son durumunu anlatan Bulut, "Gedson büyük ihtimalledevre arasında Benfica'danayrılacak. Türkiye'de oynamak istiyor. Burada çok mutluydu. Kulübü son güne kadar bekledi ve maalesef vermedi. Hocası da oynatmadı. 1.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Devre arasında satmalarılazım para kazanmakiçin. Haberlerde çıkanrakamlar değişebilir.Kime göre, neye göre8 milyon Euro. Belki2-3 milyona bitecek.Ne kadar az olursa okadar iyi" diye konuştu.