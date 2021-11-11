Masterchef eleme adayları kimler? 10 Kasım Masterchef dokunulmazlığı kim, hangi takım aldı?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te 12. haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Kaybeden Kırmızı takım yarışmacılarının oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu Burcu kazandı. Onun potaya gönderdiği Araz, ilk eleme adayı oldu. Oylamada ise adı en çok yazılan Azize ise ikinci eleme adayı oldu.

Dün akşam ikinci dokunulmazlığı kaybeden Mavi, ilk olarak bireysel dokunulmazlık oynandı. Dokunulmazlığı kazanan Eren'in söylediği Dilara, üçüncü eleme adayı oldu. Konseyde ise Mavi takım yarışmacıları arasında sert tartışmalar yaşandı. Hasan ile Dilara, Safanur ile Pelin arasındaki tartışmalar geceye damgasını vurdu. Oylamada en çok adı yazılan Pelin, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.