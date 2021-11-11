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Giriş Tarihi: 11.11.2021 16:22

Masterchef eleme adayları kimler? 10 Kasım Masterchef dokunulmazlığı kim, hangi takım aldı?

Masterchef eleme adayları kimler? 10 Kasım Masterchef dokunulmazlığı kim, hangi takım aldı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan programda Masterchef eleme adayları merak konusu oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan kritik dokunulmazlık oyunu sonucunda yapılması istenen menüyü en başarılı şekilde hazırlayan dokunulmaz oldu. Son bölümde ise yarışmacılar Atatürk’ü Anma Günü’ne özel üç şef tarafından yapılan sonsuzluk isimli özel bir yemek yaptı. Peki Masterchef eleme adayları kimler? 10 Kasım Masterchef dokunulmazlığı kim, hangi takım aldı? İşte yanıtı…

Masterchef eleme adayları programı izlemeyi kaçıranlar tarafından merak ediliyor. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen menüde yer alan ürünleri en başarılı çıkaran takım dokunulmazlık oyununda galip gelirken, lezzetsiz yemek yapan kişi eleme adayı olarak belirleniyor. Peki Masterchef eleme adayları kimler? 10 Kasım 2021 Masterchef dokunulmazlığı kim, hangi takım aldı?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te 12. haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Kaybeden Kırmızı takım yarışmacılarının oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu Burcu kazandı. Onun potaya gönderdiği Araz, ilk eleme adayı oldu. Oylamada ise adı en çok yazılan Azize ise ikinci eleme adayı oldu.

Dün akşam ikinci dokunulmazlığı kaybeden Mavi, ilk olarak bireysel dokunulmazlık oynandı. Dokunulmazlığı kazanan Eren'in söylediği Dilara, üçüncü eleme adayı oldu. Konseyde ise Mavi takım yarışmacıları arasında sert tartışmalar yaşandı. Hasan ile Dilara, Safanur ile Pelin arasındaki tartışmalar geceye damgasını vurdu. Oylamada en çok adı yazılan Pelin, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te kıyasıya bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Yaşanan mücadele sonucunda Kırmızı takım, yapılan yemeklerde rakibine 4-2 üstünlük sağladı ve dokunulmazlığı kazandı.

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Masterchef eleme adayları kimler? 10 Kasım Masterchef dokunulmazlığı kim, hangi takım aldı?
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