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Giriş Tarihi: 11.11.2021 08:38

Öğretmenler Günü ne zaman, haftaya mı? 24 Kasım Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?

Öğretmenler Günü ne zaman, haftaya mı? 24 Kasım Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?

Ülkemizde her yıl 24 Kasım’da kutlanan Öğretmenler Günü için günler kala araştırmalar başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli Öğretmenler Günü ne zaman, haftaya mı sorusuna yanıt arıyor. Emekleri saymakla bitmeyen öğretmenlerimizi onurlandıracağımız bu özel gün öncesi, bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü 2021 hangi güne denk geliyor sorusu da yanıt arıyor. İşte bu tarih hakkında merak edilenlerin yanıtı.

24 Kasım tarihi, 1928'den bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu özel tarih şimdiden "Öğretmenler Günü ne zaman, haftaya mı?" sorularıyla araştırılıyor. Bu tarihin önemi ve anlamını küçük yaş gruplarına aşılamaya çalışan veliler de en az öğrenciler kadar "24 Kasım Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor" sorusuyla araştırma yapıyor. İşte bu yılki 24 Kasım Öğretmenler günü tarihi 2021!

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü bu sene Çarşamba gününe denk geliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAYAN ÜLKELER

- Azerbaycan

- Avustralya

- Çek Cumhuriyeti

- Hindistan

- İran

- Kıbrıs

- Malezya

- Peru

- Slovakya

- Türkiye

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

24 Kasım 1928'de Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak tarihe geçen bu özel gün, ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN ÖNEMİ

Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat, Türkiye'de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

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Öğretmenler Günü ne zaman, haftaya mı? 24 Kasım Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?
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