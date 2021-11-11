Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Saba Lobjanidze'li Gürcistan Ibrahimovic'li İsveç'i üzdü! Liderlik tehlikeye girdi...
Giriş Tarihi: 11.11.2021 22:02 Son Güncelleme: 11.11.2021 22:08

Saba Lobjanidze'li Gürcistan Ibrahimovic'li İsveç'i üzdü! Liderlik tehlikeye girdi...

Saba Lobjanidze’li Gürcistan Ibrahimovic’li İsveç’i üzdü! Liderlik tehlikeye girdi...

2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu 8. hafta maçında Gürcistan, sahasında lider İsveç'i 2-0 mağlup etti. Grupta iddiası bulunmayan ev sahibi Gürcistan'a galibiyeti getiren golleri Rubin Kazan'ın 20 yaşındaki golcüsü Khvicha Kvaratskhelia kaydetti.

2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu 8. hafta maçında Gürcistan, grup lideri İsveç'i konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Grupta iddiası bulunmayan ev sahibi Gürcistan'a galibiyeti getiren golleri 61'de ve 77'de Rubin Kazan'ın 20 yaşındaki golcüsü Khvicha Kvaratskhelia kaydetti.

Hatayspor'un Gürcü yıldızı Saba Lobjanidze, ilk 11'de başladığı maçta 81'de yerini Grigol Chabradze'ye bıraktı.

İsveç'te ise Milan'ın 40 yaşındaki golcüsü Zlatan Ibrahimovic, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.,

Bu sonuçla Gürcistan 7 puana yükselirken gruptaki liderliğini tehlikeye atan İsveç 15 puanda kaldı.

Grubun diğer maçında 13 puanlı ikinci İspanya, Yunanistan'a konuk olacak. Matadorlar kazanmaları halinde 16 puanla liderliğe yükselecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl oldu, kaç yaşında, hastalığı nedir? Hakan Ural Neler Oluyor programında neden yok?
Asgari ücrette AK Parti ve kabineden önemli açıklamalar
SON DAKİKA: Hakan Ural'ın son durumu nasıl oldu? Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl ve hastalığı nedir, yoğun bakıma mı kaldırıldı?
Tacizcisi 30 sene sonra onu bulmuştu! Profesöre taciz davasında flaş gelişme!
Dünya, Bayraktar TB2'yi çözemeden Haluk Bayraktar yeni müjdeleri sıraladı: 2 yeni SİHA geliyor!
Evlenene 2 yıllık maaş: Kimler yararlanabilir? İşte detaylar...
Acıların kadını Şenay Gürler’in hayatı Yeşilçam filmi gibi…
Yeşilçam’ın efsanesi Kuzey Vargın’ın kızı Tuğçe Vargın ortalığı birbirine kattı! Katliam yapacağım
SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta yeni sistem devreye giriyor
Son dakika: Dünya futbolunu sarsacak iddia! 'Messi' derken şimdi de Ronaldo...
ARKADAŞINA GÖNDER
Saba Lobjanidze'li Gürcistan Ibrahimovic'li İsveç'i üzdü! Liderlik tehlikeye girdi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA