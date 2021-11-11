Saba Lobjanidze’li Gürcistan Ibrahimovic’li İsveç’i üzdü! Liderlik tehlikeye girdi...

2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu 8. hafta maçında Gürcistan, grup lideri İsveç'i konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Grupta iddiası bulunmayan ev sahibi Gürcistan'a galibiyeti getiren golleri 61'de ve 77'de Rubin Kazan'ın 20 yaşındaki golcüsü Khvicha Kvaratskhelia kaydetti.
Hatayspor'un Gürcü yıldızı Saba Lobjanidze, ilk 11'de başladığı maçta 81'de yerini Grigol Chabradze'ye bıraktı.
İsveç'te ise Milan'ın 40 yaşındaki golcüsü Zlatan Ibrahimovic, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.,
Bu sonuçla Gürcistan 7 puana yükselirken gruptaki liderliğini tehlikeye atan İsveç 15 puanda kaldı.
Grubun diğer maçında 13 puanlı ikinci İspanya, Yunanistan'a konuk olacak. Matadorlar kazanmaları halinde 16 puanla liderliğe yükselecek.