Sol bekte favori Bradaric

Trabzonspor, yaz transfer döneminde gündemine gelen Bradaric ve Pellegrini için yeniden harekete geçiyor. Kanatlarda da oynayabilmesi nedeniyle öncelik Hırvat futbolcuya verildi
Sol bek mevkiine takviye yapmak isteyen bordo- mavililer, teknik heyet ve scout ekibinin sezon başında onay verdiği ancak transferleri gerçekleşmeyen Domagoj Bradaric ve Luca Pellegrini için yeniden hamle yapma kararı aldı. İki oyuncunun da 1997 sonrası doğumlu olduğu için TFF'nin kriterine uyması transferlerini cazip hale getiriyor. Trabzonspor,21 yaşındaki Bradariciçin sezon başında Lillekulübüyle kiralamakonusunda büyük ölçüde anlaşmış,oyuncuyu ise ikna edememişti. Ancak bu sezon 4 maçta sadece 51 dakika süre alan Hırvat oyuncunun fikrinin değiştiği belirtildi. Bradaric kanatlarda da oynayabilmesinedeniyle Pellegrini'ye görebir adım öne çıkıyor.
YUSUF YAZICI CEPHESİDÖNÜŞ PLANINI BEĞENDİ
TRABZONSPOR'UN 'Yüreğini KoyOrtaya' isimli taraftar platformu,Yusuf Yazıcı için sosyal medyadayaptığı paylaşımda "Yarım kalanhayalini tamamlamak için yuvanadön kaptan" ifadelerini kullandı.Bordo-mavili futbolseverler,Yusuf'un sezon sonuna kadarkiralanması konusunda görüşlerinidile getirirken, paylaşımı yıldızoyuncunun menajeri AdemCebeci ve ağabeyi CihanYazıcı'nın beğenmesi dikkatçekti. Bu durum menajeri veailesinin geri dönüşü istediğişeklinde yorumlandı.
HÜSEYİN TÜRKMEN İMZA AŞAMASINDA
TRABZONSPOR'DA Vitor Hugo ve Edgar'ın arkasında yedek kalan ancak oynadığı maçlarda kendisine verilen fırsatları iyi değerlendiren Hüseyin Türkmen'le yapılan sözleşme uzatma görüşmeleri tamamlanma aşamasına geldi. Bordo-mavili kulüple 1yılı opsiyonlu 2023'e kadarmukavelesi olan Hüseyin,4 yıllık yeni kontrat teklifinibüyük ölçüde kabul etti. Yıldız futbolcunun birkaç gün içerisinde imzayı atması bekleniyor. Trabzonspor daha önce iç transferde Erce Kardeşler, Serkan Asan, Ahmetcan Kaplan ve Murat Cem Akpınar ile anlaşmaya varmıştı.