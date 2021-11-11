Son dakika: Arda Turan, Emre Belözoğlu ve şimdi de Anderson Talisca! İşte Beşiktaş’ın formulü...

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Süper Lig'de son 5 sezonda en kötü başlangıcını yapan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maçtan da mağlup ayrıldı. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ta bu sezon yaşanan şok sakatlık teknik ekibin canını sıktı. Beşiktaş, ara transfer dönemine hızlı girmek ve kadroyu genişletmek istiyor.
SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TAN TALİSCA HAMLESİ GELECEK Mİ?
Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Anderson Talisca, yaşanan mali problemler nedeniyle kulübünden ayrılma noktasına geldi. Eski futbolcularıyla ilgilenen siyah-beyazlılar, Josef de Souza transferindeki gibi hareket etmeyi planlıyor. Arda Turan'ın Galatasaray'a Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye geri dönmesinden sonra Beşiktaş taraftarının en büyük isteği de Talisca'nın geri dönmesi...
SÖZLEŞMESİNİ FESHETMESİ BEKLENİYOR
Josef, Al Ahli'nin mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle serbest kalmış ve Beşiktaş'a transfer olmuştu. Al Nassr ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Talisca'nın, ocak ayında kontratını feshetmesi bekleniyor.
TALİSCA BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
Al Nassr'dan ayrılma aşamasına gelen 27 yaşındaki Brezlyalı yıldız, tekrar Siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak bakıyor.
BU SEZON 6 GOL ATTI
27 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon Al Nassr formasıyla çıktığı 12 maçta 6 gol kaydetti.
Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de gelen kötü sonuçlar nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takıma moral ve motivasyon vermek için kolları sıvadı. Milli arayı rehabilitasyon ve öz güven aşılama dönemi olarak gören deneyimli hoca, talebeleriyle yaptığı görüşmede, "Maçlarda çok fazla kopma yaşıyoruz. Geriye düştüğümüz her karşılaşmada bu problem ortaya çıkıyor. Hepiniz bu süreçten etkilendiniz ancak şimdi toparlanmamız gerekiyor" dedi.
SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ
"Kaos olacak bir ortam yok" ifadelerini kullanan deneyimli hoca, "Geçtiğimiz sezon da benzer süreçler yaşadık ve sonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları geldi. Şimdi yine hep beraber dik durursak takım olarak ayağa kalkarız, bunu unutmayın. Bu potansiyel bizde fazlasıyla var. Beşiktaş hiçbir zaman pes etmez ve sonuna kadar savaşır. Sizin de bunun bilinciyle mücadele edeceğinize inanıyorum" şeklinde konuştu.
DERBİYE KADAR 12 PUAN
Sergen Yalçın, şampiyonluk yarışından kopmamak için Fenerbahçe derbisine kadar oynayacakları 4 maçı kazanmalarının büyük önem taşıdığını düşünüyor. Siyah-beyazlılar, milli ara sonrası ilk olarak Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.
LİGDEKİ 5 MAÇLIK FIKSTÜR
20 Kasım Alanyaspor-Beşiktaş
27 Kasım Beşiktaş-Giresunspor
3 Aralık Kasımpaşa-Beşiktaş
12 Aralık Beşiktaş-Kayserispor
Fenerbahçe-Beşiktaş
SERGEN YALÇIN
Siyah-beyazlı takımın başında ne yaptı?
74 MAÇ
45 GALİBİYET
9 BERABERLİK
20 MAĞLUBİYET
1.95 PUAN ORT.
SON 22 YILIN EN KÖTÜ 5. SEZONU
BEŞİKTAŞ, Süper Lig'de 12 maç sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 20 puana ulaşarak 6. sırada kaldı. Siyah-beyazlılar, son 22 yılda daha kötü performansı 4 kez sergiledi.
2004-2005 sezonunda Del Bosque ile 12 haftayı 16 puanla kapatan Kartal, 2005-2006'da 19 puan toplayabildi. Feda sezonu olarak adlandırılan 2012-13'te ilk 12 haftayı 19 puanla geçen Beşiktaş, 2018-19'da ise 18 puana ulaşabildi.