Son dakika: Arda Turan, Emre Belözoğlu ve şimdi de Anderson Talisca! İşte Beşiktaş’ın formulü...

SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

"Kaos olacak bir ortam yok" ifadelerini kullanan deneyimli hoca, "Geçtiğimiz sezon da benzer süreçler yaşadık ve sonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları geldi. Şimdi yine hep beraber dik durursak takım olarak ayağa kalkarız, bunu unutmayın. Bu potansiyel bizde fazlasıyla var. Beşiktaş hiçbir zaman pes etmez ve sonuna kadar savaşır. Sizin de bunun bilinciyle mücadele edeceğinize inanıyorum" şeklinde konuştu.