Son dakika: Sofianne Feghouli Galatasaray'da kalacak mı? "Bu bir sır değil..."

"Galatasaray'da her maçı kazanmak zorundasın" diyen Feghouli, "Galatasaray'a 27 yaşında geldim ve burada çok şey kazandım. İlk kez şampiyonluk yaşadım. Eğer Galatasaray'da oynuyorsanız her maçı kazanmalısınız.