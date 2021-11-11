Son dakika: Sofianne Feghouli Galatasaray'da kalacak mı? "Bu bir sır değil..."

SABAH SPOR DIŞ HABER! Son dakika...Galatasaray olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Feghouli'nin takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Son dönemde performansı yükselişe geçen 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin uzatılması gündemde. Ancak Cezayirlinin yıllık 3 milyon 500 bin euro'luk kazancı soru işareti. Feghouli'nin maaşında indirime gitmesi durumunda takımda kalabileceği konuşulurken, deneyimli oyuncudan da yeşil ışık geldi.
Cezayir Milli Takımı'nın kampında olan Feghouli, Afrika basınından VOA Afrique'ya özel açıklamalarda bulundu.
"Galatasaray'da her maçı kazanmak zorundasın" diyen Feghouli, "Galatasaray'a 27 yaşında geldim ve burada çok şey kazandım. İlk kez şampiyonluk yaşadım. Eğer Galatasaray'da oynuyorsanız her maçı kazanmalısınız.
Burada bir mağlubiyet dünyanın sonu gibidir. Bu baskı da benim karakterime çok uygun bir durum" şeklinde konuştu.
Sarı-kırmızılı ekipte kalmak istediğini ifade eden Cezayirli, şöyle konuştu: "Sezon sonunda sözleşmem bitecek ancak Galatasaray'da kalmayı umuyorum.
32 yaşında gireceğim ve Galatasaray maceramı sürdürmek istiyorum. Galatasaray'da yola devam ederek takıma çok şey katacağıma inanıyorum.
Bu bir sır değil, İstanbul'daki hayatı seviyorum. Galatasaray benim evim. İnsanlar benim gibi.
Burada şampiyonluklar kazandım, bu kulüpte, bu şehirde, bu ülkede kendimi iyi hissediyorum."
Avrupa Ligi'nde iyi gittiklerini ve bu şekilde devam etmeleri gerektiğini dile getiren 31 yaşındaki kanat, "Lazio'yı yendik, Marsilya'da 1 puan aldık. Grupta lideriz ve böyle güvenle, maçları alacak devam etmeliyiz" dedi.
25 Kasım'da oynayacakları Marsilya maçını değerlendiren Feghouli, "Bu maçı taraftarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Çok sıcak bir atmosfer olacak, umarım stat tamemen dolu olur" ifadelerini kullanı.
Genç oyunculara uyum sağlayabileceğini söyleyen yıldız, "Bu takımın gençlerine ayak uydurabilir miyim? Bence evet. Bu takıma liderlik edebilirim, bu benim doğal rolüm." diyerek sözlerini noktaladı.
Feghouli bu sezon 15 maçta Galatasaray forması giyerken, 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.