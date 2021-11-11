Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak, Dünya Kupası için umutlu! "Sabırsızlıkla bekliyoruz..."

"KUNTZ HOCA GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ BİRİSİ"

Teknik direktör Stefan Kuntz'un iletişime çok açık birisi olduğunu dile getiren Koçak, "Stefan hocayla 20 yıl önce çalıştım. Hocanın öğrencisiydim. Teknik adam olarak ilk kez çalışıyorum. İletişimi yüksek ve pozitif birisi. Herkesi geminin içine almaya çalışıyor. Bu havayı takıma yansıtmaya çalışıyoruz. Bu havayı galibiyetlerle süslemek istiyoruz. Kuntz hoca nasıl görünüyorsa içeride de öyle birisi. İçi dışı bir. Kurallar tabii ki var, kuralların olması lazım. Bir hedefimiz var ve kurallar koyulmalı. Burada Kunt hocayı nasıl görüyorsanız içeride de öyle birisi" dedi.