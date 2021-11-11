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Giriş Tarihi: 11.11.2021 18:31 Son Güncelleme: 11.11.2021 18:37

Steven Gerrard'dan sonra Frank Lampard da Premier Lig'e dönüyor! Ozan Kabak'ın hocası olacak...

Steven Gerrard’dan sonra Frank Lampard da Premier Lig’e dönüyor! Ozan Kabak’ın hocası olacak...

İngiliz futboluna damga vuran isimlerden Steven Gerrard ve Frank Lampard, teknik direktör olarak yeninde Premier Lig'e dönüş yapıyorlar. Aston Villa ile anlaşma sağlayan Gerrard'ın ardından Frank Lampard'ın da yakın zamanda Norwich City'nin başına geçeceği ifade edildi.

İngiltere Premier Lig'in ve İngiltere Milli Takımı'nın efsane orta sahalarından Steven Gerrad ve Frank Lampard, futbolculuk kariyerlerinden sonra teknik direktör olarakta birbirlerine rakip olmaya hazırlanıyor.

Steven Gerrard'ın Rangers'tan ayrılarak Aston Villa'nın başına geçmesinin ardından İngiliz basınında Frank Lampard iddiaları yükselmeye başladı.

Son olarak efsanesi olduğu Chelsea'yi çalıştıran ve başarısız bir dönemi geride bırakan Lampard, Ocak ayından bu yana takım çalıştırmıyor.

Premier Lig'de milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Norwich City'nin başına geçmesi beklenen Lampard için The Sun'ın haberine göre görüşmeler hızlandı.

Lampard'ın da Premier Lig'e dönmeyi arzuladığı söylenen haberlerde, kısa süre içerisinde bu görüşmelerin netlik kazanacağı belirtildi.

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Steven Gerrard'dan sonra Frank Lampard da Premier Lig'e dönüyor! Ozan Kabak'ın hocası olacak...
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