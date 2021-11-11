Steven Gerrard’dan sonra Frank Lampard da Premier Lig’e dönüyor! Ozan Kabak’ın hocası olacak...

İngiltere Premier Lig'in ve İngiltere Milli Takımı'nın efsane orta sahalarından Steven Gerrad ve Frank Lampard, futbolculuk kariyerlerinden sonra teknik direktör olarakta birbirlerine rakip olmaya hazırlanıyor.
Steven Gerrard'ın Rangers'tan ayrılarak Aston Villa'nın başına geçmesinin ardından İngiliz basınında Frank Lampard iddiaları yükselmeye başladı.
Son olarak efsanesi olduğu Chelsea'yi çalıştıran ve başarısız bir dönemi geride bırakan Lampard, Ocak ayından bu yana takım çalıştırmıyor.
Premier Lig'de milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Norwich City'nin başına geçmesi beklenen Lampard için The Sun'ın haberine göre görüşmeler hızlandı.
Lampard'ın da Premier Lig'e dönmeyi arzuladığı söylenen haberlerde, kısa süre içerisinde bu görüşmelerin netlik kazanacağı belirtildi.