"RİZESPOR BANA EMANET EDİLMİŞTİR"

'Rizespor bana emanet edilmiştir' diyen Kıran, şunları kaydetti:

"Hayatım boyunca bana emanet edilen hiçbir şeye ihanet etmedim. Rizespor'a oynamak isteyen gelecek. Para, pul bunlar hep benim için ikinci şey. Bu transferleri yapmak ben de isterim ama sezon sonunda kulübün kapısına kilit vurulur. Ben kendi paramı harcarım, sokağa atarım, yakarım ama netice itibariyle Rizespor A.Ş. Bunun sorumluğu ile hareket ederim. Bu takımı kimseye peşkeş çekemem, böyle bir dünyam yok."

"BÜLENT UYGUN İLE DOSTLUĞUM BİTMEDİ"

Teknik direktör Bülent Uygun ile şartların uymadığını belirten Kıran, bu konuda şöyle devam etti:

"Eski teknik direktör Bülent hoca ile tabi ki görüşürüm. Şartlar uymadı, gemi yoluna girmedi. Bülent hoca gururlu adam, devam etmek istemedi. Onunla benim dostluğum bitmedi. Bugün böyle, yarın başka. Şimdi takımımızın başında çok değerli, bir o kadar çok ciddi bir hocamız var. Bütün enerjimizi, gücümüzü onun, dolayısıyla Rizespor başarısı için harcamak zorundayız."