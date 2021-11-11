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Giriş Tarihi: 11.11.2021

TFF ihracat ligi!

UĞUR ÇEM
TFF ihracat ligi!

Kulüpler, bu transferlerden toplamda 27 milyon Euro’yu kasasına koydu. Aslan payını ise son olarak Burak İnce’yi Bielefeld’e gönderen Altınordu Kulübü 15.8 milyon Euro ile aldı

TFF 1. Lig'de forma giyen futbolcular, Avrupa kulüplerinin gözdesi durumunda. Bunun son örneği Altınordu'nun genç yıldız adayı Burak İnce oldu. 17 yaşındaki orta saha, 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Arminia Bielefeld'e gitti. Birçok scoutun takip ettiği TFF 1. Lig'de kulüpler, son 5 yılda Avrupa'ya 10 futbolcu gönderirken, yaklaşık 27 milyon Euro gelir elde etti. Lejyonerlerimiz için Avrupa'nın kapıları 2017'de Altınordu forması giyen Çağlar Söyüncü'nün 8.08 milyon Euro'ya Freiburg'a transfer olmasıyla açıldı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DEN ARTI 5.2 MİLYON EURO DAHA
İzmir ekibi, Çağlar'ın Leicester City'ye imza atmasının ardından 5.275 milyon Euro daha kazandı. İstanbulspor'da dikkat çeken sağ bek Zeki Çelik, 2019'da Lille'in yolunu tuttu. Sonraki sezon Roma, G.Birliği'nden Mert Çetin'i alırken, Bursaspor'dan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy da Le Havre tarafından transfer edildi. 3 oyuncusu Avrupa'ya giden Altınordu, 15.8 milyon Euro ile kasasına en fazla para koyan kulüp oldu. Gençlerbirliği 1 futbolcudan 4.3 milyon Euro, Bursaspor ise 2 isimden 2 milyon Euro gelir elde etti.

BİR GÖRÜŞ

ALİ GÜLTİKEN
Takdiri hak ediyorlar
Aslında alt liglerin amacı, yarışmacı olmaktan çok üst liglere daha fazla oyuncu yetiştirmek olarak bakılır. Tabii ki kendi içerisinde bir rekabeti var. Zaten rekabet olmayan yerde de başarı ve gelişim de olmaz. Bu işin bir tarafı, diğer tarafı da; daha üst liglere ve bugün çok güzel şekliyle geliştiği gibi Avrupa'ya oyuncu ihraç etmektir. Büyük kulüplerin alt liglerden takım alma düşüncesinin altında da bu felsefe yatar. Kulüplerimizin bunu yapabilmiş olması takdiri hak ediyor. Ama en büyük alkış yine Altınordu'ya… Çünkü tamamen bu mantıkla inşa edilmiş bir kulüp ve sonuçları da hepimizi memnun ediyor.

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