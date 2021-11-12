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Giriş Tarihi: 12.11.2021 13:24

Altınordu'da sırada Enis Destan var! Arminia Bielefeld radarında...

DHA
Altınordu’da sırada Enis Destan var! Arminia Bielefeld radarında...

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, Almanya Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e transfer olan Burak İnce'den sonra santrfor Enis Destan'ı da Avrupa'ya yollamaya hazırlanıyor.

Sezon başında Avusturya'ya gidip Adrima Wacker ile anlaşma noktasına gelen ancak son dakika yaşanan pürüz nedeniyle yuvadan kalan Enis'in devre arasında kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ümit Milli Takım'da görev alan 19 yaşındaki futbolcuya İtalya, Almanya ve İngiltere'den taliplerin olduğu öğrenildi.

Burak İnce'yi kadrosuna katan Arminia Bielefeld'in de Enis Destan'ı isteyen kulüplerden biri olduğu belirtildi. Süper Lig kulüplerinden özellikle Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Enis Destan'la Avusturya'dan Red Bull Salzburg da ciddi şekilde ilgilenmişti.

İzmir temsilcisinin Enis'in satışından yine en az 1 milyon Euro bonservis geliri elde etmesi bekleniyor. Geçen sezon 1'inci Lig'de 13 kez rakip fileleri sarsıp, 3 asist yapan Enis Destan, bu sezon 9 karşılaşmada 5 kez ilk 11'de şans bulup, 1 gol kaydetti.

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Altınordu'da sırada Enis Destan var! Arminia Bielefeld radarında...
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