Ayşe Nejla Yomralıoğlu kimdir? Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz’un avukatı ve annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu’na büyük tepki!

Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu oğlunu savunmasıyla milyonların tepkisini topladı. Geçtiğimiz gün gelen haberde 28 Yaşındaki genç mimarı samuray kılıcı ile acımasızca öldüren cani Can Göktuğ Boz kan dondurmuştu. Şimdi ise "Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un avukatı ve annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu kimdir?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte Can Göktuğ Boz'un annesi ve avukatı olan Ayşe Nejla Yomralıoğlu hakkında merak edilenler...