Ayşe Nejla Yomralıoğlu kimdir? Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz’un avukatı ve annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu’na büyük tepki!

'DİRENEMEYEN BİR KADIN SEÇTİM...'

Ağır yaralanan Cengiz hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.Emniyet güçleri, katil zanlısını kısa sürede yakaladı. Boz ifadesinde, "Çok canım sıkkındı. Bir kadını bıçaklamayı düşündüm. Evdeyken birini öldürmeyi planladım. Elime kılıcı alıp dışarı çıktım.Öldürebileceğim, bana direnemeyen birinin, bir kadının geçmesini bekledim. Karşıma o çıktı, öldürdüm" dedi

. Özel bir üniversitede mühendislik okuyan, aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Can Göktuğ Boz'un, daha önce 5 yıl psikolojik tedavi, 17 gün uyuşturucu tedavisi gördüğü belirtildi.

KATİLİN ANNESİ AVUKATLIĞINI ÜSTLENDİ

Katilin avukatı olarak dinlenen annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu, "Ben şüphelinin aynı zamanda annesiyim. Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmemektedir. Sıkıntıların arttığını ben de gözlemledim, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim.

"GÖZLEM ALTINDA TEDAVİ EDİLSİN"

Bu sebeple gözlem altına alınmasını ve tedavisinin yapılmasını talep ediyorum" dedi.

Şüpheli Can Göktuğ Boz, ifade işleminin ardından "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.