Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ayşe Nejla Yomralıoğlu kimdir? Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz’un avukatı ve annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu'na büyük tepki!
Giriş Tarihi: 12.11.2021 09:11

Ayşe Nejla Yomralıoğlu kimdir? Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz’un avukatı ve annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu'na büyük tepki!

Ayşe Nejla Yomralıoğlu kimdir? Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz’un avukatı ve annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu’na büyük tepki!

Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz’un avukatı ve annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu milyonların gündemindeki yerini aldı. Bir kadını yol ortasında savunmasızca yakalayıp samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz’u savunan isim milyonların tepkisini topluyor. Öte yandan “Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz’un avukatı ve annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu kimdir?” şeklindeki soru da yanıt aramaya başladı. İşte Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz’un annesi ve avukatı olan Ayşe Nejla Yomralıoğlu hakkında detaylar...

Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu oğlunu savunmasıyla milyonların tepkisini topladı. Geçtiğimiz gün gelen haberde 28 Yaşındaki genç mimarı samuray kılıcı ile acımasızca öldüren cani Can Göktuğ Boz kan dondurmuştu. Şimdi ise "Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz'un avukatı ve annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu kimdir?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte Can Göktuğ Boz'un annesi ve avukatı olan Ayşe Nejla Yomralıoğlu hakkında merak edilenler...

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i katletmişti! Sokak ortasında dehşet saçan Can Göktuğ Boz hakkında flaş detay

BAŞAK CENGİZ KİMDİR? İŞTE CİNAYETİN AYRINTILARI...

İstanbul Finans Merkezi'ndeki bir proje için iki aylığına İstanbul'a gelen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, mesaisinin ardından otele yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un (28) samuray kılıçlı saldırısına uğradı.Cani, kılıcı defalarca saplayıp genç kızı öldürdü.Kan donduran olay, önceki akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta yaşandı.

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i katletmişti! Sokak ortasında dehşet saçan Can Göktuğ Boz hakkında flaş detay

Ankara'da yaşayan mimar Başak Cengiz, Ataşehir'de yapımı süren İstanbul Finans Merkezi'nde bir bankanın inşaatında görevliydi.Olay günü, arkadaşlarına biraz daha mesaiye kalacağını söyledi. Mesainin ardından, onu hayattan koparacak caninin arkadan geldiğinden habersiz şekilde kaldığı otele doğru yürüyordu.Yanında samuray kılıcı taşıyan Boz, bir anda genç kadının sırtına kılıcı sapladı. Vahşete devam eden saldırgan, yere yığılan Cengiz'e kılıç darbeleri vurmayı sürdürdü.O anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i katletmişti! Sokak ortasında dehşet saçan Can Göktuğ Boz hakkında flaş detay

'DİRENEMEYEN BİR KADIN SEÇTİM...'

Ağır yaralanan Cengiz hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.Emniyet güçleri, katil zanlısını kısa sürede yakaladı. Boz ifadesinde, "Çok canım sıkkındı. Bir kadını bıçaklamayı düşündüm. Evdeyken birini öldürmeyi planladım. Elime kılıcı alıp dışarı çıktım.Öldürebileceğim, bana direnemeyen birinin, bir kadının geçmesini bekledim. Karşıma o çıktı, öldürdüm" dedi

. Özel bir üniversitede mühendislik okuyan, aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Can Göktuğ Boz'un, daha önce 5 yıl psikolojik tedavi, 17 gün uyuşturucu tedavisi gördüğü belirtildi.

KATİLİN ANNESİ AVUKATLIĞINI ÜSTLENDİ

Katilin avukatı olarak dinlenen annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu, "Ben şüphelinin aynı zamanda annesiyim. Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmemektedir. Sıkıntıların arttığını ben de gözlemledim, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim.

"GÖZLEM ALTINDA TEDAVİ EDİLSİN"

Bu sebeple gözlem altına alınmasını ve tedavisinin yapılmasını talep ediyorum" dedi.

Şüpheli Can Göktuğ Boz, ifade işleminin ardından "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ayşe Nejla Yomralıoğlu kimdir? Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz’un avukatı ve annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu'na büyük tepki!
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