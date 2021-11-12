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Giriş Tarihi: 12.11.2021 13:03

Halil Umut Meler Belçika-Estonya maçını yönetecek

İHA
Halil Umut Meler Belçika-Estonya maçını yönetecek

Süper Lig'in deneyimli hakemlerinden Halil Umut Meler'e UEFA'dan kritik görev. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Belçika ile Estonya arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Belçika ile Estonya arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, Belçika ile Estonya arasında 13 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri E grubu müsabakasını yönetecek.

Belçika'nın Brüksel şehrindeki Baudouin Stadyumu'nda saat 22.45'de başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.

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Halil Umut Meler Belçika-Estonya maçını yönetecek
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