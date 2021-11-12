İkinci Marcao-Kerem vakası! Takım arkadaşını saha ortasında tekme tokat dövdü...

Denizli Süper Amatör Lig A Grubu 4. haftasında Değirmenönüspor ile Buldan Belediyespor arasında oynanan karşılaşmanın 87. dakikasında Değirmenönüsporlu Doğukan Kesikbaş ve Mehmet Berke Atalay arasında şiddetli bir gerginlik yaşanmıştı.
İki takım arkadaşı arasında pas atmama yüzünden başlayan sözlü tartışma, bir anda yumruklu kavgaya dönüşmüştü. Sinirlerine hakim olamayan Mehmet Berke Atalay, itişme sırasında yere düşen takım arkadaşı Doğukan Kesikbaş'ı tekmelemişti.
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OYUNCUNUN KULÜPLE İLİŞİĞİ KESİLDİ
Denizli Süper Amatör Lig'de geçtiğimiz günlerde Değirmenönüspor ile Buldan Belediyespor arasında oynanan maçta, tüm stadın gözü önünde takım arkadaşını tekme tokat darp eden futbolcunun kulüple olan ilişiği kesildi.
Taraftarların gözü önünde yaşanan tekme tokatlı kavgaya ilk müdahaleyi iki futbolcunun takım arkadaşları yaptı. Emniyet güçleri, yedek futbolcular ve teknik heyetin müdahalesiyle güçlükle birbirinden uzaklaştırılan oyuncular, maçın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Sahadan çıkarlarken dahi oldukça sinirli oldukları gözlenen futbolcuların arasında yaşanan gerilim, soyunma odasında da devam etti.