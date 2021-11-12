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Giriş Tarihi: 12.11.2021 11:17 Son Güncelleme: 12.11.2021 11:18

Kolombiya'yı deviren Brezilya, Dünya Kupası bileti aldı

AA
Kolombiya’yı deviren Brezilya, Dünya Kupası bileti aldı

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Kolombiya ile karşı karşıya gelen Brezilya, rakibini Lucas Paqueta'nın golüyle 1-0 yendi. Sambacılar bu sonuçla birlikte Katar'da düzenlenecek organizasyona katılmayı garantiledi.

Brezilya, sahasında Kolombiya'yı 1-0 yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Tek grupta 10 takımın yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ne 4 karşılaşmayla devam edildi.

Brezilya, 13. haftada ağırladığı Kolombiya'yı 72. dakikada Lucas Paqueta'nın bulduğu golle geçti. Bu sonucun ardından lider Brezilya, 34 puana çıkarak Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

Öte yandan Şili, Paraguay deplasmanında 56. dakikada Anthony Silva'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı Ekvador da evinde Venezuela'yı aynı skorla yendi. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü, 41. dakikada Piero Hincapie kaydetti.

Peru ise ağırladığı Bolivya'yı 9. dakikada Gianluca Lapadula, 31. dakikada Christian Cueva ve 39. dakikada Sergio Pena'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Grupta Brezilya'nın ardından Arjantin 25, Ekvador 20, Şili, Kolombiya ve Uruguay 16 puanla sıralandı.

Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4'e girecek ekipler, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Grupta 5. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak.

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Kolombiya'yı deviren Brezilya, Dünya Kupası bileti aldı
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