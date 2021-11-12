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Giriş Tarihi: 12.11.2021 16:25 Son Güncelleme: 12.11.2021 16:26

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bu ay açıklanır mı? 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları için gözler GSB’de!

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bu ay açıklanır mı? 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları için gözler GSB’de!

KYK burs sonuçları güncel olarak sorgulanan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Burs ve kredi başvuruları bilindiği üzere 5 Kasım’da başladı ve 10 Kasım tarihinde de sona erdi. Öğrenciler başvurularını e-Devlet ekranı üzerinden yaparken yapılacak değerlendirmeler sonucunda KYK burs sonuçları da erişime açılmış olacak. 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları için gözler GSB’de!

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından KYK burs ve kredi başvuruları alındı. Başvuruların tamamlanması ile birlikte KYK burs sonuçları için resmi açıklama bekleniyor. Peki; KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları için gözler GSB'de!

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

Geçtiğimiz yılın bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu seneki başvuru sonuçlarının da 10 Aralık'ta yayınlanması bekleniyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bu ay açıklanır mı? 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları için gözler GSB’de!
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