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Giriş Tarihi: 12.11.2021 07:21 Son Güncelleme: 12.11.2021 07:22

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına giden şok isim...

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına giden şok isim...

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef son bölümde kırmızı ve mavi takımlarda mücadele veren ana kadro yarışmacıları kritik dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimi heyecanı yaşadı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde Mersin ilimizin lezzetlerini hazırlayan yarışmacılar, konukların tadım ve oylaması sonrasında dokunulmazlık zırhını kazandı ve kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Bu bilgiler ışığında yarışmanın izleyicileri “MasterChef’te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?” sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan MasterChef’te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları Mersin lezzetlerini en başarılı yapan takım olmak için tezgah başında kozlarını paylaştı. Konuklar tarafından tadılan ürünlerden en fazla oyu alan takım dokunulmazlığı kazanırken başarısız olan takım eleme adayı çıkardı. Yarışmayı takip edenler ise son bölüm detaylarını öğrenmek isteyerek "MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU - DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021 son bölüm eleme adayları ve özet detayları şöyle;



11 Kasım 2021 Perşembe günü ekranlara gelen MasterChef 2021 son bölümde kritik dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimi ekranlara geldi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğine Mersin'de yapılan oyunda Mersin lezzetlerini hazırlayan ana kadro yarışmacılarından oluşan kırmızı ve mavi takımlardan birisi, konukların tadımı sonrasında verdikleri puana göre dokunulmazlık zırhına sahip oldu.



Kritik dokunulmazlık oyunu açık havada yapılan çekimlerde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin menüyü açıklamasıyla başladı. Kırmızı ve mavi takımlar verilen süre içerisinde hızlıca ürünleri hazırlamaya koyuldu.



MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Hazırlanan ürünlerin konuklara sunulması sonrasında alınan puanlar sandığa koyularak, İstanbul'da Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tek sayıldı. Sayımın tamamlanmasıyla en yüksek puanı elde eden mavi takım dokunulmazlığın sahibi oldu.



MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyununu kazanan takımın belli olmasının ardından başarısız olan takım bireysel dokunulmazlık kazanacak olan ismi belirlemek için bir kez daha tezgah başına geçti. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen ürünü en başarılı hazırlayan isim Mert olarak açıklandı ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.



MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Mert olurken takımdan eleme potasına giden son 2 isim Burcu ve Sergen oldu.



MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • Safanur
  • Pelin
  • Tahsin
  • Dilara
  • Eren
  • Hasan



MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • Mert
  • Sergen
  • Araz
  • Burcu
  • Azize

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MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına giden şok isim...
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