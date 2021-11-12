



MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyununu kazanan takımın belli olmasının ardından başarısız olan takım bireysel dokunulmazlık kazanacak olan ismi belirlemek için bir kez daha tezgah başına geçti. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen ürünü en başarılı hazırlayan isim Mert olarak açıklandı ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.