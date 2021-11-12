Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları Mersin lezzetlerini en başarılı yapan takım olmak için tezgah başında kozlarını paylaştı. Konuklar tarafından tadılan ürünlerden en fazla oyu alan takım dokunulmazlığı kazanırken başarısız olan takım eleme adayı çıkardı. Yarışmayı takip edenler ise son bölüm detaylarını öğrenmek isteyerek "MasterChef'te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
MasterChef 2021 son bölüm eleme adayları ve özet detayları şöyle;
11 Kasım 2021 Perşembe günü ekranlara gelen MasterChef 2021 son bölümde kritik dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimi ekranlara geldi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğine Mersin'de yapılan oyunda Mersin lezzetlerini hazırlayan ana kadro yarışmacılarından oluşan kırmızı ve mavi takımlardan birisi, konukların tadımı sonrasında verdikleri puana göre dokunulmazlık zırhına sahip oldu.
Kritik dokunulmazlık oyunu açık havada yapılan çekimlerde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin menüyü açıklamasıyla başladı. Kırmızı ve mavi takımlar verilen süre içerisinde hızlıca ürünleri hazırlamaya koyuldu.
Hazırlanan ürünlerin konuklara sunulması sonrasında alınan puanlar sandığa koyularak, İstanbul'da Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tek sayıldı. Sayımın tamamlanmasıyla en yüksek puanı elde eden mavi takım dokunulmazlığın sahibi oldu.
Kritik dokunulmazlık oyununu kazanan takımın belli olmasının ardından başarısız olan takım bireysel dokunulmazlık kazanacak olan ismi belirlemek için bir kez daha tezgah başına geçti. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen ürünü en başarılı hazırlayan isim Mert olarak açıklandı ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Mert olurken takımdan eleme potasına giden son 2 isim Burcu ve Sergen oldu.