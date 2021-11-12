Son dakika: İtalyanların Marcao hayranlığı büyüyor! Roma’dan sonra bir başka dünya devi Galatasaray’ın kapısını çalacak…

Son dakika haberi... Bu sezon yaz transfer döneminde yeni bir yapılanmaya giderek son yılların en düşük yaş ortalamasına sahip takımını oluşturan Galatasaray, Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk 4 maçta dikkat çeken bir performans sergileyerek genç oyuncularını da Avrupa pazarına çıkaran sarı-kırmızılılar, 8 puan topladı ve liderlik koltuğuna oturdu.
Ligde ise inişli-çıkışlı bir görüntü çizen Fatih Terim ve öğrencileri, her iki serüvende de sonuna kadar gitmeyi planlıyor.
Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Cicaldau, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed, Victor Nelsson gibi genç oyuncuların oluşturduğu ilk 11'in birinci adamı olan Marcao, taliplerini arttıyor.
Sezon başında Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu ile arasında yaşananların ardından 8 maçlık ceza alan Brezilyalı savunmacı, geri dönüşünün ardından performansıyla kendisini affettirdi.
İTALYAN DEVLERİNİ PEŞİNE TAKTI
Yaz aylarında Marcao ile arasında yaşananlardan kısa bir süre sonra satılması düşünülen ve İtalyan ekibi Napoli'den teklif alan Marcao için beklenen bonservis bedelleri sunulmamıştı.
Böylelikle takımda kalan 25 yaşındaki stoper, performansıyla bir kez daha İtalyan devlerini peşine taktı. Sezon ortasında Roma'nın oyuncuyla ilgilendiği haberleri çıkmıştı.
Roma'nın ardından İtalyan basınında bir başka İtalyan devinin Marcao'yu takip ettiği haberleri yer aldı.
TuttoMercatoWeb'in haberine göre, İtalyan kulüplerinin dikkatini çeken Marcao için Simeone Inzaghi'nin çalıştırdığı son şampiyon Inter, Marcao'yu izliyor.
Henüz Galatasaray ile somut bir temasa geçmeyen İtalyan devi, Marcao'yu transfer listesinin başında tutuyor.
TuttoMercatoWeb, transfer haberini okuyucalarıyla paylaşırken, Marcao için "Fatih Terim'in kadrosunun lideri" şeklinde bahsetti.