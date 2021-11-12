Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: İtalyanların Marcao hayranlığı büyüyor! Roma’dan sonra bir başka dünya devi Galatasaray’ın kapısını çalacak…
Giriş Tarihi: 12.11.2021 20:08 Son Güncelleme: 12.11.2021 20:33

Son dakika: İtalyanların Marcao hayranlığı büyüyor! Roma’dan sonra bir başka dünya devi Galatasaray’ın kapısını çalacak…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: İtalyanların Marcao hayranlığı büyüyor! Roma’dan sonra bir başka dünya devi Galatasaray’ın kapısını çalacak…

Son dakika haberi... Galatasaray'ın 2019 yılında kadrosuna kattığı ve o tarihten bu yana sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in ilk 11'inde vazgeçilmeyen isimler arasına giren Brezilyalı savunmacı Marcao, son dönemde yükselen performansıyla birlikte Avrupa devlerini peşinden koşturuyor. Yaz aylarında Napoli, geçtiğimiz günlerde ise Roma'nın ilgilendiği haberleri yer almıştı. Şimdi ise İtalyan basınından bir yeni iddia geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Bu sezon yaz transfer döneminde yeni bir yapılanmaya giderek son yılların en düşük yaş ortalamasına sahip takımını oluşturan Galatasaray, Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk 4 maçta dikkat çeken bir performans sergileyerek genç oyuncularını da Avrupa pazarına çıkaran sarı-kırmızılılar, 8 puan topladı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde ise inişli-çıkışlı bir görüntü çizen Fatih Terim ve öğrencileri, her iki serüvende de sonuna kadar gitmeyi planlıyor.

Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Cicaldau, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed, Victor Nelsson gibi genç oyuncuların oluşturduğu ilk 11'in birinci adamı olan Marcao, taliplerini arttıyor.

Sezon başında Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu ile arasında yaşananların ardından 8 maçlık ceza alan Brezilyalı savunmacı, geri dönüşünün ardından performansıyla kendisini affettirdi.

Cezalı olduğu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyen ve hem Lazio hem de Marsilya maçlarında takım savunmasını büyük ölçüde toplayan Marcao, bu sezon Fatih Terim'in bir numaralı ismi oldu.

İTALYAN DEVLERİNİ PEŞİNE TAKTI

Yaz aylarında Marcao ile arasında yaşananlardan kısa bir süre sonra satılması düşünülen ve İtalyan ekibi Napoli'den teklif alan Marcao için beklenen bonservis bedelleri sunulmamıştı.

Böylelikle takımda kalan 25 yaşındaki stoper, performansıyla bir kez daha İtalyan devlerini peşine taktı. Sezon ortasında Roma'nın oyuncuyla ilgilendiği haberleri çıkmıştı.

Roma'nın ardından İtalyan basınında bir başka İtalyan devinin Marcao'yu takip ettiği haberleri yer aldı.

TuttoMercatoWeb'in haberine göre, İtalyan kulüplerinin dikkatini çeken Marcao için Simeone Inzaghi'nin çalıştırdığı son şampiyon Inter, Marcao'yu izliyor.

Henüz Galatasaray ile somut bir temasa geçmeyen İtalyan devi, Marcao'yu transfer listesinin başında tutuyor.

TuttoMercatoWeb, transfer haberini okuyucalarıyla paylaşırken, Marcao için "Fatih Terim'in kadrosunun lideri" şeklinde bahsetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

İşte asgari ücret için beklenen zam oranı! 2022 asgari ücrette bu yıl bir ilk yaşanacak...
Son dakika haberler: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
Mossad ve CIA’nın 2023 projesi Erdoğan’ı devirmek
Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı? Tüm Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor!
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına giden şok isim...
Tanju Çolak'tan Hülya Avşar çıkışı: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Son dakika haberi | Yerli otomobil TOGG'dan bir müjdeli haber daha: C segment sedan geliyor
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru tarihleri!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...
2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? En düşük SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşları ne kadar, kaç TL zam yapılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İtalyanların Marcao hayranlığı büyüyor! Roma’dan sonra bir başka dünya devi Galatasaray’ın kapısını çalacak…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA