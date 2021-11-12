Stefan Kuntz'dan Şenol Güneş örneği! "Benim de gideceğimi mi düşünüyorsunuz?"

"OYUNCULARA YAKIN DURDUĞUNUZDA BİR ŞEY ANLATMAK KOLAYLAŞIYOR"

Oyuncularla samimi olması ile ilgili soruya cevap veren Kuntz, "Siz bana sarılırsanız bende mutluluk hormonu salgılayacağım. Sadece Türklerde değil, Almanlar'da da var bu. Benim tecrübem her zaman oyunculara yakın durduğunuzda birine bir şey anlatma eşiği kolaylaşıyor. Kerem antrenmanda kötü bir performans gösterdi diyelim. Burada diyorum ki kalite görmedim alacağım kenara. Aramızda iyi bir ilişki varsa Kerem gelip bana 'Ailemde hasta var, dün gece uyuyamadım' derse antrenmandaki performansı farklı değerlendiririm. Yakınlıkla elde edilmesi gereken şeyler bu. Oyuncularımın doğru planın ne olduğunu anlamalarını istiyorum. Benim kafamdakileri onlar daha iyi anlarsa daha iyi içselleştirirler. Antrenörün çok iyi fikri var ama takım oyuncuları diyor ki yapmamız gereken şey bu değil. Ben böyleyim ama bilmediğiniz, tahmin edebildiğinizi düşündüğüm şey çokta disiplinliyim. Doğruları konuşuyorum. Bir oyuncuya soruyorum mesela neyin, var niye iyi performansın olmadı diye. Konuşup istatistikleri ve videoyu gösteriyorum. Benim yaklaşımım bu. O sebeple yanlış anlaşılmaya gerek kalmıyor" dedi.

A Milli Takım'ın disiplin problemi olduğunu söylemediğini ifade eden Stefan Kuntz, "İyi bir karışım bulmamız gerekiyor dedim, disiplin ve duygu arasında oyun çıkartabilmek için. Milli Takım'ın disiplin sorunu yok. Bu görevi üstleneli 5-6 hafta oldu. Birkaç maç izledim ama Süper Lig ve 1. Lig hakkında bir şey söyleyemem. Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA'da oynanan takımlara bakıyorum. Galatasaray, Moskova'ya karşı güçlü bir şekilde oynadılar. Lig genelinde bir şey söyleyemem. Benim görevim bambaşka bir iş. Daha çok maç izleme fırsatım ileride olacak" diye konuştu.

"HAKAN ÇALHANOĞLU GİBİ BİR OYUNCU OLDUĞU İÇİN ÇOK MEMNUNUM"

Takımdaki oyuncuların performansı ve Hakan Çalhanoğlu'na değinen Kuntz, "Kulüpteki performans ile milli performansı karşılaştıramazsınız. Kulüp içerisinde başka bir oyun anlayışı var. Orada daha iyi, daha kötü olabilir. Milli takımın kendi karakteri var. Ama burada, milli takımda oyuncularım üzerinde bir baskıda geliyor. Çünkü vatanları için oynuyorlar, çok daha iyi oynamak istiyorlar. Hakan herkese örnek olacak bir oyuncu. Onu çok esnek şekilde kullanabiliyorum. Teknik olarak esnek bir oyuncu öyle bir oyuncum olduğu için memnunum. Yarın hakanın çok iyi performans göstereceğine dair bir düşüncem var" şeklinde konuştu.

Cebelitarık ile oynanacak maç için oyuncularına başka takımlarında desteklerine ihtiyaçları olduğunu söylediğini belirten Alman Teknik Adam, "Oynadığımız maçta ne kadar çok gol atarsak başka takımlar üzerinde baskı yaparız. Onu ümit ediyorum" dedi.