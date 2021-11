Stefan Kuntz'dan Şenol Güneş örneği! "Benim de gideceğimi mi düşünüyorsunuz?"

"FERDİ'NİN VAKTE İHTİYACI VARSA BUNA SAYGI GÖSTERMEK ZORUNDAYIZ"

Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihi ile ilgili sorulan soruya cevap veren Kuntz, "Ferdi'ye onun takımımızda olmasını istediğimizi gösterdik fakat aynı zamanda da karar vermek için vakte ihtiyacı varsa buna saygı göstermek zorundayız" dedi.

"GÖREVİM HER MAÇ İÇİN TAKIMI DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRMEK"

Şenol Güneş'in baskı altındaki bir maç üzerinden ayrılması üzerine gülerek, 'Benimde böyle gideceğimden mi endişeleniyorsunuz Şenol Güneş benzetmesiyle' cevabını veren Stefan Kuntz, "Beni biraz tanımışsınızdır. Geçmişte olan dönemde başka antrenörler vardı. Üzerinden zaman geçti. Oyuncularda biraz değişti. Sizde istatistik okumayı biliyorsunuz. Her hücum oyuncusunu hem takım için hem milli takım için attıklarını görüyorsunuz. Benim görevim onları her maç için daha güçlü hale getirmek. Onların mümkün olduğu kadar çok pozisyona girmesini istiyorum" diye konuştu.