Sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Kasım İstanbul su kesintisi arıza program listesi

İSKİ su kesintisi listesine göre, İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 12 Kasım 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Edinilen bilgiye göre arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle; Cuma günü Sultangazi, Şişli gibi bölgelere su verilemeyecektir. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Eski Habipler Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|12.11.2021 08:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mecidiyeköy Mah,Kuştepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|12.11.2021 07:56
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.