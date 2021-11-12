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Giriş Tarihi: 12.11.2021 08:56

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Kasım İstanbul su kesintisi arıza program listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Kasım İstanbul su kesintisi arıza program listesi

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 12 Kasım 2021 su kesintisi programını güncel olarak yayınladı. Evlerinde veya işyerlerinde musluklarından su akmayan vatandaşlar su kesintisi arıza listesini araştırıyor. Planlı kesinti programına göre bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Peki, Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 12 Kasım 2021 Cuma günü suların kesileceği bölgeler ve saatler…

İSKİ su kesintisi listesine göre, İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 12 Kasım 2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Edinilen bilgiye göre arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle; Cuma günü Sultangazi, Şişli gibi bölgelere su verilemeyecektir. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Eski Habipler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.11.2021 08:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Mecidiyeköy Mah,Kuştepe Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.11.2021 07:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 12 Kasım İstanbul su kesintisi arıza program listesi
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