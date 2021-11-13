Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 12 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! 12 Kasım korona tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka - vefat rakamları
Giriş Tarihi: 13.11.2021 07:54 Son Güncelleme: 13.11.2021 07:54

12 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! 12 Kasım korona tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka - vefat rakamları

12 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! 12 Kasım korona tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka - vefat rakamları

1 yılı aşkın süredir etkilerini yurt ve dünya üzerinde göstermeye devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. İlk vakadan bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulmaya devam eden en son Türkiye koronavirüs tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlardan 23 bin 637 kişi pozitif sonuçla tedavi edilmeye başlandı. Bugünkü güncel korona verileri merak konusu olarak “12 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?” sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan 12 Kasım korona tablosu verileri ile güncel Türkiye corona virüsü vaka - vefat sayıları detayları.

Yurt ve dünyada etkilerini sürdürmeye devam eden koronavirüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri yerli ve yabancı ajanslar üzerinden son dakika olarak gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahretin Koca Twitter hesabı üzerinden son dakika olarak duyurulan güncel Türkiye corona virüsü tablosu verilerini öğrenmek isteyenler "12 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA | 12 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU | VAKA - VEFAT SAYILARI

Sağlık Bakanlığı son dakika 12 Kasım koronavirüs tablosu verileri duyuruldu. Bugünkü güncel korona vaka- vefat verileri şöyle;

12 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 637

VEFAT SAYISI: 217

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 164

11 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 898

VEFAT SAYISI: 197

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 360

10 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 259

VEFAT SAYISI: 203

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 513

9 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 662

VEFAT SAYISI: 196

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 859

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12 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! 12 Kasım korona tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka - vefat rakamları
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