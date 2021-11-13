12 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! 12 Kasım korona tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka - vefat rakamları

Yurt ve dünyada etkilerini sürdürmeye devam eden koronavirüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri yerli ve yabancı ajanslar üzerinden son dakika olarak gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahretin Koca Twitter hesabı üzerinden son dakika olarak duyurulan güncel Türkiye corona virüsü tablosu verilerini öğrenmek isteyenler "12 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
Sağlık Bakanlığı son dakika 12 Kasım koronavirüs tablosu verileri duyuruldu. Bugünkü güncel korona vaka- vefat verileri şöyle;
VAKA SAYISI: 23 bin 637
VEFAT SAYISI: 217
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 164
VAKA SAYISI: 24 bin 898
VEFAT SAYISI: 197
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 360
VAKA SAYISI: 27 bin 259
VEFAT SAYISI: 203
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 513
VAKA SAYISI: 28 bin 662
VEFAT SAYISI: 196
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 859