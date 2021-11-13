Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 13 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 13 Kasım korona tablosu ve en son Türkiye vaka - vefat rakamları
Giriş Tarihi: 13.11.2021 18:25 Son Güncelleme: 13.11.2021 18:25

13 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 13 Kasım korona tablosu ve en son Türkiye vaka - vefat rakamları

13 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 13 Kasım korona tablosu ve en son Türkiye vaka - vefat rakamları

Küresel anlamda 1 yıldan fazla zamandır etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan en son Türkiye koronavirüs tablosu verilerine göre bugün corona virüsü testi yaptıranlardan 23 bin 637 kişi pozitif vaka ile tedavi altına alındı. Bugünkü güncel koronavirüs verileri ise kamuoyu tarafından merak edilerek 13 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı 13 Kasım korona tablosu ve en son Türkiye vaka - vefat rakamları.

13 Kasım koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. 13 Kasım korona tablosu vaka - vefat verileri ise merak konusu olarak 13 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA: 13 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU VAKA - VEFAT VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı son dakika 13 Kasım koronavirüs tablosu verileri henüz açıklanmadı. Bugünkü corona virüsü vaka - vefat rakamları açıklandığında burada olacak…

12 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 637

VEFAT SAYISI: 217

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 164

11 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 898

VEFAT SAYISI: 197

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 360

10 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 259

VEFAT SAYISI: 203

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 513

9 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 662

VEFAT SAYISI: 196

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 859

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13 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 13 Kasım korona tablosu ve en son Türkiye vaka - vefat rakamları
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