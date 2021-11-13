13 Kasım koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 13 Kasım korona tablosu ve en son Türkiye vaka - vefat rakamları

13 Kasım koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. 13 Kasım korona tablosu vaka - vefat verileri ise merak konusu olarak 13 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Sağlık Bakanlığı son dakika 13 Kasım koronavirüs tablosu verileri henüz açıklanmadı. Bugünkü corona virüsü vaka - vefat rakamları açıklandığında burada olacak…
VAKA SAYISI: 23 bin 637
VEFAT SAYISI: 217
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 164
VAKA SAYISI: 24 bin 898
VEFAT SAYISI: 197
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 360
VAKA SAYISI: 27 bin 259
VEFAT SAYISI: 203
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 513
VAKA SAYISI: 28 bin 662
VEFAT SAYISI: 196
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 859