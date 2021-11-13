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Giriş Tarihi: 13.11.2021 07:32 Son Güncelleme: 13.11.2021 07:32

AUZEF sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve bitecek? AKSİS AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı!

AUZEF sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve bitecek? AKSİS AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları her dönem kurum tarafından düzenleniyor. Vize sınavları bu hafta sonu düzenlenecek. Güz dönemi ara sınavlarına katılım gösterecek olan öğrenciler AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama yaparken öte yandan sınav tarihi, saati, süresi gibi bilgilere de ulaşmak istiyor. Bu kapsamda; “AUZEF sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?” sorusuna da yanıt aranıyor. Bilindiği üzere; geçtiğimiz günlerde AUZEF sınav yerleri de açıklanmıştı.

AUZEF sınav giriş belgesi sorgulamaları, 13 Kasım Cumartesi sabahı yapılmaya başlandı. AUZEF sınav yerleri AKSİS ekranı üzerinden öğrenilebilecek olup bu noktada "AUZEF sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?" sorusuna da yanıt aranıyor. İşte 2021 AUZEF sınav tarihleri ve giriş belgesi alma ekranına dair bilgiler.

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

Takvime göre, AUZEF güz dönemi ara sınavı kasım ayında gerçekleşecek. Yayımlanan duyuruya göre güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak belirlendi.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AUZEF sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak alınabiliyor.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF SINAVLARI 13-14 KASIM'DA

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacaktır. Bu kapsamda güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellenmiştir.' denildi.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır.

Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Öğrenciler, ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.

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AUZEF sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve bitecek? AKSİS AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı!
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