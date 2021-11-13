Engelli öğretmen ataması tercih başvurusu ne zaman yapılacak? 2021 MEB engelli personel ataması başvuru tarihi ve kontenjanları

Engelli öğretmen ataması müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmiş, kısa süre içerisinde atama için başvuru süreci başlamıştı. Dün ön başvuru işlemini gerçekleştiren engelli öğretmen adayları, sürecin ikinci aşaması olan engelli öğretmen ataması tercih başvurusu ne zaman yapılacak diye merak ediyor. 8-12 Kasım'da alınan ön başvuruların ardından, 750 engelli öğretmen ataması başvuru tarihi merak edilirken, 2021 MEB engelli personel ataması kontenjanları ve branş dağılımı da araştırılıyor. İşte detaylar ve başvuru tarihleri;

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

750 engelli öğretmen atama kılavuzunda belirtildiği üzere ön başvurular 8 Kasım -12 Kasım 2021 tarihlerinde alındı. Bu başvuruların sonuçlarına göre ikinci adım olarak tercih başvuruları 22 Kasım tarihinde başlayacak, 26 Kasım'a kadar alınmaya devam edecek.