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Giriş Tarihi: 13.11.2021 11:37

Engelli öğretmen ataması tercih başvurusu ne zaman yapılacak? 2021 MEB engelli personel ataması başvuru tarihi ve kontenjanları

Engelli öğretmen ataması tercih başvurusu ne zaman yapılacak? 2021 MEB engelli personel ataması başvuru tarihi ve kontenjanları

Engelli öğretmen ataması başvuruları kapsamında ön başvuru süreci tamamlandı. Öğretmen adayları sürecin ikinci ayağı olan tercih başvurusu için belirlenen başvuru tarihi “750 engelli öğretmen ataması tercih başvurusu ne zaman yapılacak?” sorusuyla araştırıyor. Atama sonuçlarının personel.meb.gov.tr üzerinden açıklanacağı duyurulurken, E-KPSS puanıyla ön başvuru işlemini gerçekleştiren adaylar 2021 MEB engelli personel ataması kontenjanları ve branş dağılımı hakkında son açıklamaları takip ediyor. İşte başvuru tarihleri ve son açıklamalar.

Engelli öğretmen ataması müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmiş, kısa süre içerisinde atama için başvuru süreci başlamıştı. Dün ön başvuru işlemini gerçekleştiren engelli öğretmen adayları, sürecin ikinci aşaması olan engelli öğretmen ataması tercih başvurusu ne zaman yapılacak diye merak ediyor. 8-12 Kasım'da alınan ön başvuruların ardından, 750 engelli öğretmen ataması başvuru tarihi merak edilirken, 2021 MEB engelli personel ataması kontenjanları ve branş dağılımı da araştırılıyor. İşte detaylar ve başvuru tarihleri;

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

750 engelli öğretmen atama kılavuzunda belirtildiği üzere ön başvurular 8 Kasım -12 Kasım 2021 tarihlerinde alındı. Bu başvuruların sonuçlarına göre ikinci adım olarak tercih başvuruları 22 Kasım tarihinde başlayacak, 26 Kasım'a kadar alınmaya devam edecek.

750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Engelli öğretmen alımında tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağı müjdesini vermişti. Ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atama takvimini belirlediklerini ifade ederek "2018 - 2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8 - 12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." dedi.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.

Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

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Engelli öğretmen ataması tercih başvurusu ne zaman yapılacak? 2021 MEB engelli personel ataması başvuru tarihi ve kontenjanları
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