Mesut ile Ali Koç arasındaki testi kırıldı

Mesut, Ali Koç’un kendisi için söylediği sözlerden sonra için çiin diyor ki “Başkan beni taraftara sattı, şimdi benim oynayamama nedenimden dolayı taraftarlarla beni karşı karşıya getirdi”
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,Pereira'ya sahip çıktı ve "G.Sarayderbisini kaybetsek bile değişimdüşünmüyorum" dedi. Bu sözleriçin yorumunuz nedir?
Bana göre büyük hata. Zaten gün gelecek Pereira'yı göndermek zorunda kalacaksın. Dolayısıyla milli arada göndermiş olsaydı çok daha akıllı ve stratejik bir iş yapmış olurdu. Aslında Ali Koç,öyle kötü danışmanlara sahipki ne algı yönetimini ne destratejik yönetimi doğruyapamıyorlar. Vücut dilinden, oturuş şeklinden tutun da programı sunan spikere yaptığı davranışlara kadar bazen çok itici olabiliyor ve üstelik Fenerbahçe'de oynamış, futbolu bırakmış yorumculara da 'İlkesiz' davranın diyor. 'Objektif davranmak sizin neyinize' demeye getiriyor. Bunların hepsi ama hepsi ağır stratejik hata. Mesut Özil içinTürkiye'deki en keskineleştiriyi belki de BaşkanAli Koç yaptı ve "Ticaretyerine oyunu ile ilgilenirsedaha iyi olur" dedi. Bu sözler Mesut'unasıl etkiler? Daha verimli mi olur yoksaolumsuz mu etkilenir?
SOĞUK SAVAŞTA TARAF OLDU
Bu da yüzde 100 stratejik bir hata. Sayın Koç zannediyor ki 'Mesut'a ben böyle söyleyince Mesut yola gelir, daha iyi çalışmaya başlar'. Kesinlikle doğru değil. Mesut futbolda her şeyi yalamış yutmuş. Alman Milli Takımı, Real Madrid, İngiltere Premier Ligi… Umurunda mı? 'Gelip paramı kazanayım, olursa da belki siyasete girerim' planı içinde. Şimdi ne olacak? Mesut nedüşünüyor? İçin için diyor ki 'Başkan benitaraftara sattı, beni odasına çağırsa söylesebelki problem olmayacaktı ama şimdibenim oynayamama nedenimden dolayıtaraftarla beni karşı karşıya getirdi'. Bence Ali Koç ile Mesut arasındaki testi de kırıldı. Zor tamir olur. Üstelik bu hareketle Mesut-VitorPereira soğuk savaşında da ister istemezPereira'nın yanında taraf oldu. Şimdi Mesut ne yapacak biliyor musunuz, 'Umurumda mı dünya!' diyecek, idmanına gidecek gelecek, kaçıncı dakikada oyuna girerse oynayacak, tüm motivasyonunu kaybetmiş bir Mesut olarak F.Bahçe'de devam edecek. Haaa belki de ben yanılıyorum, Ali Koç'un bu çıkışı belki de Mesut'u tahrik edip daha fazla motive olmasını da sağlayabilir.
TERİM DEMEK G.SARAY DEMEK Şöyle bir düşüncevar; 'Fenerbahçe,Galatasaray ve Beşiktaşzirvenin uzağındalar, yaniüç takım da başarısız amasadece Fenerbahçe ve Pereiraeleştiriliyor' diye.. Fatih Terim veSergen Yalçın başarılı mı sizce?Yoksa gündemdeki takım Fenerbahçeolduğu için mi bukadar çok eleştiri var?
Hayatın gerçeği bu. Beşiktaş geçen senenin şampiyonu, Sergen Yalçın'ın kredisi çok fazla. Buna rağmen de az çok eleştiriliyor. G.Saray'a gelirsek, Fatih Terim demek G.Saray demek. Fatih Terim demekG.Saray'da maksimum kredidemek. G.Saray'ın başkan ve yöneticileri kağıt üzerinde Terim'in patronları gibi görünse de aslında Terim birçoğunu ilkokul talebesiyken tanımış. Üstelik F.Bahçe 7 senedir şampiyon olamıyor. Ali Koç'luF.Bahçe'nin ise bırakınşampiyonluğu, bir kupasıbile yok. Pek tabii ki en az kredisi olan takım F.Bahçe, Ali Koç yönetimi ve Vitor Pereira'dır.
CEBELİTARIK'A 7-8 GOL ATMALIYIZ
Türkiye bugün Cebelitarık ile oynayacak.Sonra Karadağ maçı var. Şansımızaz ama umudumuz var. Genel bir değerlendirmeyapar mısınız?
İki maçı da kazanmalıyız. Üstelik Cebelitarık'ı 7-8 ile geçelim ki genel averajımızı Norveç'in üstünde tutmayı başaralım. İkinci olabiliriz. Ama ikinci olmak da yetmiyor. Daha sonra da play-off oynayacağız ki benceDünya Kupası'na gitmek çok zor görünüyor.Ama yapılması gereken ilk şey, Cebelitarık'ı enaz 7-8 farklı yenelim. Sonra da Norveç'in Hollanda'ya puan kaybedebileceğini öngörerek Karadağ'ı yenmeye gidelim, ondan sonra güzel kuralar çekelim diye dua edelim.
HAKEMLER HATA YAPARSA KORKUNÇ DOSYALAR AÇILIR
Yeni MerkezHakemKurulu'nunasıl buldunuz?Başarılıolabilirler mi?
Ferhat Gündoğdu'yu hiç tanımam, yolda görsem tanımadığım gibi maalesef adını da MHK Başkanı olarak atandığında ilk kez duymuş oldum. Araştırmalaryaptım, kötü şeylere ulaştım. Şu anda bunları yazmıyorum ama o MHK ve başkanı için ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar hakemler sahada hata yaptığı an korkunç dosyalar açılacak. İşin ucu NihatÖzdemir'e kadar gidebilecekbir tablo.