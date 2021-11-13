Mutluluk hormonu salgılıyorum!

Giriş Tarihi: 13.11.2021

BU karşılaşmada çok gol atmak istiyoruz ancak ölümüne hücum etmeyeceğiz. Kontrollü oyun ve hücumun karışımını yapacağız. Oyuncularım mücadeleye hazır TÜRK oyuncular ülkeleri için oynamayı çok seviyorlar. Taraftarı mutlu etmek istiyorlar. Siz bana sarılırsanız ben de mutluluk hormonu salgılayacağım