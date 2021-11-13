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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Mutluluk hormonu salgılıyorum!

MUSTAFA NACAR
Mutluluk hormonu salgılıyorum!

BU karşılaşmada çok gol atmak istiyoruz ancak ölümüne hücum etmeyeceğiz. Kontrollü oyun ve hücumun karışımını yapacağız. Oyuncularım mücadeleye hazır TÜRK oyuncular ülkeleri için oynamayı çok seviyorlar. Taraftarı mutlu etmek istiyorlar. Siz bana sarılırsanız ben de mutluluk hormonu salgılayacağım

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık karşılaşması öncesi yaptığı açıklamalarda maça hazır olduklarını ve kontrollü bir oyun anlayışıyla sahada olacaklarını söyledi. Futbolcularının kazanmaktan başka bir şey düşünmediklerini kaydeden Alman çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:
BU karşılaşmada çok atmak istiyoruz ancak ölümüne hücum etmeyeceğiz. Kontrollü oyun ve hücumun karışımını yapacağız. Oyuncularım mücadele için iyi çalıştı, kontrollü bir hücum anlayışı benimseyeceğiz.

BEN BASKIYI SEVERİM!

ÜZERİMİZDE baskı hissediyoruz. Zaten ben baskıyı istiyordum. Bunun altına girmek şahsi kararımdı. Bu ekibi motive etmeme gerek yok. Türk Milli Takım oyuncuları ülkeleri için oynamayı seviyorlar. Seyircileri mutlu etmek istiyorlar. Bu motivasyonu artırmak için benim bir şey yapmam gerekmiyor. Tek yapılması gereken şey, buradaki duygusallık ve disiplini birbiriyle iyi birleştirmek. Zihnen güçlü kalmak istiyoruz. forvetimiz Burak ama Serdar da var, Almanya'dan tanıdığım Kenan da var, Halil de var. Bunlar gol atabilen oyuncular. Gol atılamaması her zaman forvetlerden kaynaklanmıyor. Diğer oyuncuların iyi asist yapmaları, iyi orta açmaları gerekiyor. Onlara şans yaratmak önemli.
BİZİM birinci forvetimiz Burak ama Serdar da var, Almanya'dan tanıdığım Kenan da var, Halil de var. Bunlar gol atabilen oyuncular. Gol atılamaması her zaman forvetlerden kaynaklanmıyor. Diğer oyuncuların iyi asist yapmaları, iyi orta açmaları gerekiyor. Onlara şans yaratmak önemli.

ABDÜŞ'Ü, KARADAĞ'A SAKLIYORUM

HAKAN Çalhanoğlu hem sahada hem de saha kenarında herkese örnek olacak bir isim. Çok esnek bir futbolcu. Böyle bir oyuncum olduğu için çok memnunum. Cebelitarık maçında ondan çok şey bekliyorum..
MEVCUT durumda Abdüş (Abdülkadir Ömür) bu maçta bizim için bir seçenek olmayacak ama salı günkü Karadağ karşılaşması için ümitliyiz.
SİZ bana sarılırsanız ben de mutluluk hormonu salgılayacağım. Türkler'e özel bir şey değil. Almanlar'da da çalışıyor! Oyunculara yakın olduğunuzda birine bir şey anlatma zorluğundaki eşik düşüyor.

FERDİ'NİN KARARINA SAYGI DUYMALIYIZ

Kuntz, henüz milli takım seçimini yapmayan Ferdi Kadıoğlu için "Türkiye ya da Almanya için oynayan oyuncular için daha önce de konuşmuştuk. 3 çocuğun var ve hangisini daha çok seviyorsun diye soruyorsunuz. Ferdi'ye takımımızda olmasını istediğimizi söyledik. İyi düşünüp karar vermek istiyorsa buna saygı duymak zorundayız" dedi.

'GEÇMİŞİ YARGILAMAM HOCALARLA GÖRÜŞECEĞİM'
AY-YILDIZLI ekibin patronu Stefan Kuntz, FIFA'ya verdiği röportajda ise gelecekle ilgili planlarını da anlattı: "Türkiye'nin başında olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Türkiye için yüzde 100'ümden daha azını vermeyeceğim. Kulüpleri ziyaret edip, teknik direktörleriyle görüşmeler yapmam gerekiyor. Biz kendi işimizi yapacağız ve 2 maçımızı da kazanmaya çalışacağız. Gruptaki rakiplerimizin sonuçlarına da ihtiyacımız var. Türkiye'nin Hollanda'ya 6-1 yenildiği maç geçmişte kaldı. O dönemi yargılayacak insan ben değilim."

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Mutluluk hormonu salgılıyorum!
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